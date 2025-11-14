Oroszország fontos bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Fontos információt közölt a Kreml a budapesti békecsúcsról. Oroszország továbbra is kész megtartani a második orosz–amerikai csúcstalálkozót Budapesten, feltéve, hogy a felek előzetesen összehangolt, az alaszkai találkozó eredményeire épülő napirendet dolgoznak ki – közölte november 14-én Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Itt az idő a budapesti békecsúcshoz

Fotó: AFP

Budapesti békecsúcs: Moszkva szerint ideje felpörgetni az orosz–amerikai párbeszédet

Zaharova szerint az új amerikai adminisztráció érkezésével érezhetően nőtt Washington részéről a párbeszéd megújításának szándéka, bár a folyamat nem olyan gyors, mint azt Moszkva szeretné. A szóvivő hozzátette, hogy az anchorage-i találkozó és az azt követő telefonbeszélgetés óta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és az amerikai külügy vezetője, Marco Rubio között nem volt személyes egyeztetés. Ugyanakkor mindkét fél tisztában van azzal, hogy rendszeres kommunikációra van szükség az ukrajnai helyzet és a kétoldalú ügyek megtárgyalásához.

Zaharova kiemelte:

a kapcsolattartás akkor folytatódik, amikor erre valódi szükség lesz, Moszkva pedig készen áll a találkozóra, ha azt tartalmilag megfelelően előkészítik.

Egy nappal korábban Lavrov is megerősítette, hogy Oroszország továbbra is nyitott a budapesti csúcstalálkozóra, bár a konkrét időpontot még nem határozták meg. A külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy Washingtonban a józan ész kerül előtérbe, és az amerikai fél tartózkodik minden olyan lépéstől, amely tovább fokozhatná a feszültséget.