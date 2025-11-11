Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

buldózer

Lopott buldózerrel, részegen zúzta le a várost egy brit férfi – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy 41 éves férfit letartóztattak, miután részegen ellopott egy 24 tonnás buldózert és végighajtott vele Wolverhampton belvárosán. A buldózer jelentős károkat okozott.
buldózerWolverhamptonittas

Nagy feltűnést keltett, hogy a hatalmas földmunkagépet látták nekiütközni egy Royal Mail teherautónak, miközben rendőrök próbálták megállítani. A buldózert Stafford városából lopták el, és a férfi a géppel a Bridgnorth Roadon, a Compton Road Westen, majd az A4150-es kétsávos főúton is végighajtott.

A buldózer nagy feltűnést keltett a városban (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A buldózer nagy feltűnést keltett a városban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A buldózer az útzárnál is erősebb volt

A jármű utcai bútorokat rongált, az útburkolatot feltépte, és csak este 8:15 körül állt meg Willenhallban, a New Roadon.

Szemtanúk szerint a rendőrök a brit posta kiszállító járművét, a Royal Mail furgont használták útzárként. 

Azt hittük, a rendőrök a furgont állítják meg, de kiderült, hogy azzal próbálják feltartóztatni a dózert. Aztán jött a monstrum, és simán áttört rajta” 

– mesélte Charlene Harris, aki az esetet videóra vette.

A férfit több bűncselekménnyel is gyanúsítják, köztük ittas és veszélyes vezetés, lopás, rongálás, valamint fenyegető és sértő viselkedés miatt. Jelenleg őrizetben van, a rendőrség vizsgálja az ügyet. 

