Lopott buldózerrel, részegen zúzta le a várost egy brit férfi – videó

Nagy feltűnést keltett, hogy a hatalmas földmunkagépet látták nekiütközni egy Royal Mail teherautónak, miközben rendőrök próbálták megállítani. A buldózert Stafford városából lopták el, és a férfi a géppel a Bridgnorth Roadon, a Compton Road Westen, majd az A4150-es kétsávos főúton is végighajtott.

A buldózer nagy feltűnést keltett a városban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A buldózer az útzárnál is erősebb volt

A jármű utcai bútorokat rongált, az útburkolatot feltépte, és csak este 8:15 körül állt meg Willenhallban, a New Roadon.

Police have arrested a man after a 2 hour chase through Wolverhampton after a bulldozer was stolen from Staffordshire (8.11.25) The driver damaged road furniture and cars and a lorry during the incident. pic.twitter.com/FXLIdhtMwk — Scarcity News (@ScarcityStudios) November 9, 2025

Szemtanúk szerint a rendőrök a brit posta kiszállító járművét, a Royal Mail furgont használták útzárként.

Azt hittük, a rendőrök a furgont állítják meg, de kiderült, hogy azzal próbálják feltartóztatni a dózert. Aztán jött a monstrum, és simán áttört rajta”

– mesélte Charlene Harris, aki az esetet videóra vette.

A férfit több bűncselekménnyel is gyanúsítják, köztük ittas és veszélyes vezetés, lopás, rongálás, valamint fenyegető és sértő viselkedés miatt. Jelenleg őrizetben van, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

Matt részegen vezetett

Vezetésre teljesen alkalmatlan állapotban ült autóba egy sofőr Siófokon. Annyira részeg volt, hogy a szondát is alig bírta megfújni.

Elvették a jogsiját, majd újra kocsiba ült

Egy 59 éves férfit pár órán belül kétszer kaptak el ittas vezetés miatt Nógrádban.