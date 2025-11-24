Jakuzziban kuporgott a bűnbanda – videón a rajtaütés

Az Egyesült Királyság több pontjáról érkeztek bejelentések éjszakai betörésekről és járműlopási kísérletekről. A The Star információi szerint a bűnbanda azonosítását a kamerafelvételek, a helyszíni nyomok és a beérkező lakossági információk együtt tették lehetővé.

A bűnbanda elfogása több megye rendőri együttműködésének eredménye volt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan bukott le a bűnbanda?

A bűnbanda lebukása egy váratlan lakossági bejelentéssel kezdődött: egy helyi lakos szokatlan mozgást látott egy kertben, ahol két, csuromvizes férfi próbált elrejtőzni egy jakuzzi alá bújva. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és a kutyás egység segítségével megtalálták az első két gyanúsítottat, míg a harmadikat egy közeli utánfutóban rejtőzve fogták el. A jakuzzis búvóhely így nemhogy megmentette volna őket, de épp a gyors lebukásukat okozta.

Mi vezetett a betörőbanda elfogásához?

A Doncaster környéki betörés és a luxusautók ellopására tett kísérletek után a rendőrség több kulcsfontosságú nyomot is összekötött:

a lopott járműveket hamis rendszámtáblákkal látták el,

a nyomozók azonosították a járművek mozgását több megye térfigyelő kameráin,

egyik elkövető jellegzetes sántítása megjelent a helyszíni és környéki CCTV-felvételeken,

a házakban talált cipőtalp-nyomokat összevetették a gyanúsítottak cipőivel.

A több szálon futó bizonyítékok végül egy pontba futottak össze, így a rendőrök már konkrét helyre tudták irányítani az elfogó egységeket.

Hogyan dolgoztak együtt a rendőri erők a betörőbanda elfogásán?

A három megye rendőrsége – North Yorkshire, Humberside és South Yorkshire – egy összehangolt műveletben vett részt, amelyben helikopteres egység, kutyás csapatok és civil jelzések is kulcsszerepet kaptak. Amikor a lopott autók konvojban, defektcsapdán áthajtva menekültek, a rendőrök több oldalról kezdték el a környék lezárását. Ez a többoldalú együttműködés tette lehetővé, hogy a bűnbanda minden tagját pár órán belül elfogják – annak ellenére, hogy megpróbáltak eltűnni egy jakuzziban és egy utánfutóban.

