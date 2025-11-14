Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Tragikus baleset rázta meg Stockholmot péntek délután: egy menetrend szerinti busz letért az útról, és nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba Valhallavägenen, Östermalm városrészben. A hatóságok megerősítették, hogy a történteknek halálos áldozatai is vannak, több ember pedig súlyosan megsérült – írja az Expressen.

Óriási erőkkel vonultak a buszos gázolás helyszínére - Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

A riasztás 15:23-kor érkezett, és rövid időn belül jelentős rendőri és mentőegység vonult a helyszínre.

A balesetben sérültek és elhunyt személyek is vannak

– közölték a rendőrök hivatalos oldalunkon.

A Stockholm megyei tűzoltóság szerint legalább öt ember sérült meg, közülük kettőt életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Buss har kört in i busskur Östermalm stockholm https://t.co/A7kBd6UW8g — hotboyuteserveringsummer™ (@Furanku_) November 14, 2025

A buszmegállóba csapódott a jármű – a sofőrt őrizetbe vették

A rendőrség megindította az eljárást gondatlan emberölés minősített esete miatt, és őrizetbe vették a busz sofőrjét, akinek szerepét és felelősségét jelenleg vizsgálják.

Több egységünk dolgozik a helyszínen, igyekszünk tisztázni a körülményeket

– mondta Nadya Norton rendőrségi szóvivő.

Nagyon súlyos esetről van szó, a sérültekről egyelőre nem adunk ki részleteket, folyamatban van a mentés

– nyilatkozta Sophie Gunnarsson, az SL sajtósa.

Sokkban a környékbeliek

Több szemtanú is beszámolt a drámai pillanatokról. Egy közelben lakó nő elmondta:

A kanapén ültem, amikor hatalmas csattanást hallottam. Teljesen sokkos állapotba kerültem. Amikor meghallottam a rendőrautók szirénáját, azonnal kinéztem. Nagyon szomorú, remélem, a sérültek életben maradnak.

A helyszínt teljesen lezárták, a rendőrség szerint hosszú ideig tart majd a vizsgálat.

Nem csak Svédországban történt ma buszbaleset

Ahogy az Origo is beszámolt róla, tragédiába fulladt egy turistaút Balin, amikor a kisbusz lesodródott a hegyvidéki útról. A buszbalesetben többen életüket vesztették és megsérültek.