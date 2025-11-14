Hírlevél

busz

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Súlyos közlekedési tragédia rázta meg Stockholmot péntek délután, amikor egy menetrend szerinti busz nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba a Valhallavägenen. Többen meghaltak és többen megsérültek, két sérült állapota kritikus. A rendőrség őrizetbe vette a busz sofőrjét.
Tragikus baleset rázta meg Stockholmot péntek délután: egy menetrend szerinti busz letért az útról, és nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba Valhallavägenen, Östermalm városrészben. A hatóságok megerősítették, hogy a történteknek halálos áldozatai is vannak, több ember pedig súlyosan megsérült – írja az Expressen.

busz, STOCKHOLM, SWEDEN - JANUARY 28: Police cars are seen as police officers take security measures around the Russian Embassy after a Ukrainian citizen residing in Sweden attempted to ram his car into the gates of the Russian Embassy in Stockholm early Tuesday morning on January 28, 2025 in Stockholm, Sweden. The embassy’s security team promptly alerted Swedish police, who detained the suspect at the scene. No serious damage was reported, and no casualties occurred. The embassy identified the man as a repeat offender, citing previous attacks on the Russian Embassy and Trade Mission in Sweden in 2015 and 2018. Atila Altuntas / Anadolu (Photo by Atila Altuntas / Anadolu via AFP)
Óriási erőkkel vonultak a buszos gázolás helyszínére - Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

A riasztás 15:23-kor érkezett, és rövid időn belül jelentős rendőri és mentőegység vonult a helyszínre.

A balesetben sérültek és elhunyt személyek is vannak

 – közölték a rendőrök hivatalos oldalunkon.
A Stockholm megyei tűzoltóság szerint legalább öt ember sérült meg, közülük kettőt életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A buszmegállóba csapódott a jármű – a sofőrt őrizetbe vették

A rendőrség megindította az eljárást gondatlan emberölés minősített esete miatt, és őrizetbe vették a busz sofőrjét, akinek szerepét és felelősségét jelenleg vizsgálják.

Több egységünk dolgozik a helyszínen, igyekszünk tisztázni a körülményeket

– mondta Nadya Norton rendőrségi szóvivő.

Nagyon súlyos esetről van szó, a sérültekről egyelőre nem adunk ki részleteket, folyamatban van a mentés

– nyilatkozta Sophie Gunnarsson, az SL sajtósa.

Sokkban a környékbeliek

Több szemtanú is beszámolt a drámai pillanatokról. Egy közelben lakó nő elmondta:

A kanapén ültem, amikor hatalmas csattanást hallottam. Teljesen sokkos állapotba kerültem. Amikor meghallottam a rendőrautók szirénáját, azonnal kinéztem. Nagyon szomorú, remélem, a sérültek életben maradnak.

A helyszínt teljesen lezárták, a rendőrség szerint hosszú ideig tart majd a vizsgálat.

Nem csak Svédországban történt ma buszbaleset

Ahogy az Origo is beszámolt róla, tragédiába fulladt egy turistaút Balin, amikor a kisbusz lesodródott a hegyvidéki útról. A buszbalesetben többen életüket vesztették és megsérültek.

 

