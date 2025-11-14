Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

buszbaleset

Tragikus buszbalesetet okozott a figyelmetlen sofőr, többen meghaltak

Tragédiába fulladt egy turistaút Balin, amikor a kisbusz lesodródott a hegyvidéki útról. A buszbalesetben többen életüket vesztették és megsérültek.
Öt utas életét vesztette, nyolcan megsérültek péntek reggel Balin egy buszbalesetben. A jármű a sziget déli részéről észak felé tartva lesodródott az útról, majd egy fának ütközött – tájékoztat az ABC News.

buszbaleset
Öten meghaltak egy buszbalesetben Balin – Fotó: Unsplash

A sofőr figyelmetlensége okozott halálos buszbalesetet

A kínai turistákat szállító kisbusz egy kanyargós, lejtős úton haladt, amikor a sofőr elvesztette az irányítást a jármű fölött. A rendőrség közleménye szerint a sofőr figyelmetlensége vezetett a tragédiához. A nyolc sérültet két kórházban látták el, a járművet vezető indonéz sofőr nem szorult ellátásra – őt őrizetbe vették. 

Indonéziában gyakoriak a közúti balesetek, ami nagyrészt a hiányos biztonsági előírásoknak és infrastruktúrának tudható be.

