Szörnyű baleset: elromló fék miatt tarolta le egy busz a fél várost – videó

A brazil São Paulo egyik forgalmas autópálya-lehajtóján egy menetrend szerinti busz fékhibát szenvedett, majd irányíthatatlanná vált a reggeli csúcsforgalomban. A Daily Mail információi szerint a jármű 16 másik közlekedőt – autókat és motorokat – sodort el, mielőtt a sofőr egy lakópark kapujának ütköztetve meg tudta állítani. A buszbaleset így néhány másodperc alatt vált súlyos ütközéssorozattá.

A fékhiba miatt történt buszbaleset káoszt okozott a reggeli csúcsban YouTube/Brasil Urgente

Hány sérültje volt a buszbalesetnek?

A buszbalesetben 12 ember sérült meg: kettő súlyosan, kettő mérsékelt, nyolcan pedig könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. A túlélők közül többen sokkos állapotban hagyták el a buszt. A hatóságok szerint a fékhiba okozta a láncreakciós ütközést.

WATCH: Bus passengers scream as out-of-control vehicle smashes through cars and motorbikes for more than a minute after 'brakes failed'https://t.co/AnMTN1TgJE pic.twitter.com/NAo7RQrhMz — Video Forensics (@Video_Forensics) November 18, 2025

Hogyan reagáltak a hatóságok a buszbalesetre?

A helyszínre perceken belül nagy erőkkel érkeztek a rendőrök és a mentők. São Paulo közbiztonsági minisztériuma megerősítette, hogy vizsgálat indult a fékrendszer meghibásodásának pontos okairól. A buszt üzemeltető társaság teljes együttműködéséről biztosította a rendőrséget.

Volt-e hasonló baleset a régióban?

Az elmúlt napokban több tragikus buszbaleset is történt Dél-Amerikában. Ecuadorban több mint 20 ember halt meg, amikor egy busz szakadékba zuhant, míg Peruban 37-en vesztették életüket egy hegyi útszakaszon történt szerencsétlenségben.

Oszlopnak csapódott egy autó az Árpád hídnál

Súlyos baleset történt hétfő este Budapesten. Az Árpád híd budai hídfőjénél egy autó a szalagkorlátnak, majd egy oszlopnak csapódott, az ütközés ereje szinte kettévágta a kocsit.

Belecsapódott egy autó a villamosba

Hatalmas felfordulást okozott Miskolcon egy hétvégi villamosbaleset. Lopott autó a szerelvény elé hajtott, majd a sofőr és utasai úgy elmenekültek, mintha üldözné őket az egész város.