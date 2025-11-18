Hírlevél

Szörnyű baleset: elromló fék miatt tarolta le egy busz a fél várost – videó

1 órája
São Paulóban a reggeli forgalomban teljes káosz alakult ki egy túlzsúfolt városi járaton. A buszbaleset fékhiba miatt történt, és több mint 16 jármű ütközött össze, csodával határos módon halálos áldozat nélkül. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a történteket.
A brazil São Paulo egyik forgalmas autópálya-lehajtóján egy menetrend szerinti busz fékhibát szenvedett, majd irányíthatatlanná vált a reggeli csúcsforgalomban. A Daily Mail információi szerint a jármű 16 másik közlekedőt – autókat és motorokat – sodort el, mielőtt a sofőr egy lakópark kapujának ütköztetve meg tudta állítani. A buszbaleset így néhány másodperc alatt vált súlyos ütközéssorozattá.

                                              A fékhiba miatt történt buszbaleset káoszt okozott a reggeli csúcsban                                                            YouTube/Brasil Urgente

Hány sérültje volt a buszbalesetnek?

A buszbalesetben 12 ember sérült meg: kettő súlyosan, kettő mérsékelt, nyolcan pedig könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. A túlélők közül többen sokkos állapotban hagyták el a buszt. A hatóságok szerint a fékhiba okozta a láncreakciós ütközést.

Hogyan reagáltak a hatóságok a buszbalesetre?

A helyszínre perceken belül nagy erőkkel érkeztek a rendőrök és a mentők. São Paulo közbiztonsági minisztériuma megerősítette, hogy vizsgálat indult a fékrendszer meghibásodásának pontos okairól. A buszt üzemeltető társaság teljes együttműködéséről biztosította a rendőrséget.

Volt-e hasonló baleset a régióban?

Az elmúlt napokban több tragikus buszbaleset is történt Dél-Amerikában. Ecuadorban több mint 20 ember halt meg, amikor egy busz szakadékba zuhant, míg Peruban 37-en vesztették életüket egy hegyi útszakaszon történt szerencsétlenségben.

