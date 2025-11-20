Hídról zuhant a mélybe az utasokkal teli busz, többen meghaltak

Tragikus buszbalesetben halt meg 13 ember, további 24 pedig megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant – közölte egy helyi rendőrtiszt az MTI információi szerint.

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton.

Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült

– nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek.

A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál.

A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.

A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.

Bus crash kills at least 13



At least 13 people have tragically died after a double-decker bus plunged into a river in Kampong Thom province at around 4am this morning. The accident took place in Santuk district. According to local police, the bus was travelling to Phnom Penh… pic.twitter.com/eGt00wBckM — The Phnom Penh Post (@phnompenhpost) November 20, 2025

