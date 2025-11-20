Hídról zuhant a mélybe az utasokkal teli busz, többen meghaltak

Tragikus buszbalesetben halt meg 13 ember, további 24 pedig megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant – közölte egy helyi rendőrtiszt az MTI információi szerint.
Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton.
Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült
– nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek.
A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál.
A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.
A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.
Busz hajtott egy megállóba Stockholmban
Tragikus baleset rázta meg Stockholmot november 14-én délután: egy menetrend szerinti busz letért az útról, és nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba Valhallavägenen, Östermalm városrészben. A hatóságok megerősítették, hogy a történteknek halálos áldozatai is vannak, több ember pedig súlyosan megsérült.
40 zarándok halt meg a buszbalesetben
Több mint 40 indiai állampolgár halhatott meg egy zarándokbusz tragikus ütközése után Szaúd-Arábiában egy héttel ezelőtt. A hatalmas erejű karambol és az azt követő tűzvész percek alatt teljesen megsemmisítette a járművet.