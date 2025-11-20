Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

buszbaleset

Hídról zuhant a mélybe az utasokkal teli busz, többen meghaltak

Tegnap, 10:03
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tucatnyi ember meghalt, miután a folyóba zuhant egy autóbusz Kambodzsa középső részén. A buszbalesetben legalább 24 ember megsérült, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszbalesethalálos buszbalesetkambodzsasérülés

Tragikus buszbalesetben halt meg 13 ember, további 24 pedig megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant – közölte egy helyi rendőrtiszt az MTI információi szerint. 

Tragikus buszbalesetben halt meg 13 ember, további 24 pedig megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant.
Tragikus buszbalesetben halt meg 13 ember, további 24 pedig megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant.

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. 

Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült

 – nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek. 

A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál.

A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.  

A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek. 

Busz hajtott egy megállóba Stockholmban 

Tragikus baleset rázta meg Stockholmot november 14-én délután: egy menetrend szerinti busz letért az útról, és nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba Valhallavägenen, Östermalm városrészben. A hatóságok megerősítették, hogy a történteknek halálos áldozatai is vannak, több ember pedig súlyosan megsérült. 

40 zarándok halt meg a buszbalesetben 

Több mint 40 indiai állampolgár halhatott meg egy zarándokbusz tragikus ütközése után Szaúd-Arábiában egy héttel ezelőtt. A hatalmas erejű karambol és az azt követő tűzvész percek alatt teljesen megsemmisítette a járművet. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!