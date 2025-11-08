Hírlevél

Sokk Németországban: a busz hirtelen a járdára hajtott – egy nőnek esélye sem volt

1 órája
Súlyos tragédia történt péntek délután a németországi Weil am Rheinben. A buszbaleset során egy jármű több autónak is nekiütközött, majd a járdára hajtott, ahol halálra gázolt egy 34 éves nőt. A rendőrség szerint a baleset oka egyelőre ismeretlen, de kizárták a támadás lehetőségét.
A rendőrség tájékoztatása szerint a buszbalesetben több ember megsérült, köztük a busz sofőrje is. Három sérültet kórházba szállítottak. A helyszínen mintegy 40 szemtanú és érintett kapott pszichológiai segítséget, miközben a főútvonalat – a Müllheimer Straße és a Basler Straße szakaszait – lezárták a mentési munkálatok idejére – írja az SWR.

Halálos buszbaleset rázta meg a németországi Weil am Rheint
Halálos buszbaleset rázta meg a németországi Weil am Rheint.Fotó:Illusztráció/Unplash

Vizsgálják, mi okozhatta a buszbalesetet

A buszbaleset körülményeit a helyi közlekedési rendőrség vizsgálja. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, rosszullét vagy emberi mulasztás vezetett-e a tragédiához.

