Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vérfürdő a Fehér Ház közelében – két nemzeti gárdistát lőttek le Washingtonban

oklevél

95 évesen is aktív a világ legidősebb buszsofőrje

9 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kitüntették a világ legidősebb buszsofőrjét. A texasi Raymond Hager ilyen idős korban is aktívan dolgozik és nem szeretne leállni. A város tisztviselői szerint a buszsofőr karrierje példa mindenkinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oklevélRaymond HagerTim Shorünnepségbuszsofőr

Elismerő oklevelet vehetett át a Wichita Falls-i Raymond Hager, aki jelenleg a világ legidősebb aktív buszsofőrje. A 95 éves texasi férfi túlságosan élvezi az utasok fuvarozását, egyelőre nem szeretne otthon maradni és nyugdíjba vonulni - írja a The Guardian

buszsofőr
Raymond Hager buszsofőr nem akar leállni. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Raymond Hager a világ legőregebb buszsofőrje

Mindig is szerettem vezetni és mindig szeretni is fogok

– mondta Raymond Hager egy nemrégiben megrendezett ünnepségen, ahol szülővárosában, Wichita Fallsban a tisztviselők kitüntették nem hétköznapi karrierje miatt. Wichita Falls polgármestere, Tim Short elmondta, hogy Hager példája az élethosszig tartó céltudatosságnak és a szenvedélynek. 

Az idős sofőr 1998 körül kezdett el városi buszokat vezetni szülővárosában, miután korábbi életének nagy részét mezőgazdasággal töltötte. 

Azt mondta, hogy a munka részben azért vonzotta, mert a családi farmon is hasonló munkakört töltött be. Hager elmondta, hogy a biztonság érdekében havonta jár egészségügyi ellenőrzésre.

Az orvosom azt mondja, jól vagyok. Szóval nincs kedvem feladni

- tette hozzá az idős sofőr. Végül Jenny Stevens, Wichita Falls tömegközlekedési igazgatója éltette Hagert. Biztonságosan szállított több ezer utast, miközben kivívta kollégái, utasai és a tágabb közösség tiszteletét is. 

A Guinness Rekordok Könyve június 1-jén Hagert a világ legidősebb aktív buszsofőrjének minősítette.

A 95 éves férfi elmondta, hogy nagyon büszke a kitüntetésre és hálás azért, hogy kis vidéki emberként azt csinálhatja amit szeret. Az Origo korábban írt egy olyan anyagot, ahol az idős sofőr csak ennyit kérdezett egy gázolás után: Volt lámpa?


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!