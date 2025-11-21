Brutális támadás búvárkodás közben: agresszív állat mart bele egy brit turistába – videó!

A DailyMail leírása szerint Graeme, egy brit turista éppen párjával élvezte a Maldív-szigetek lenyűgöző víz alatti világát, amikor egy agresszív íjhal hirtelen megsebesítette a karján. A búvárkodás élménye így váratlanul fordult rémisztő irányba, hiszen a faj ugyan ismert territoriális viselkedéséről, de ritkán támad ilyen látványosan.

Búvárkodás közben támadt rá a veszélyes íjhal

Fotó: Unsplash

Búvárkodás közben érte a támadás – a hal védte a területét

Az íjhalak gyakran agresszívek, ha azt érzik, hogy valaki túl közel merészkedik a fészkükhöz. A szakértők szerint valószínűleg ez történhetett Graeme esetében is: a hal gyors, egyenes irányú támadással harapott a férfi karjába. Bár a sérülés nem volt életveszélyes, a búvárok számára fontos figyelmeztetés: a trópusi vizekben is érdemes óvatosnak lenni.

Egy horvát búvár világrekordot döntött

A búvárkodás nemcsak veszélyeket, hanem elképesztő teljesítményeket is tartogat. Egy horvát szabadtüdős búvár nemrég döbbenetes rekordot állított fel: egyetlen levegővétellel majdnem fél órán át maradt a medence alján. A teljesítmény még az állatvilág legjobbjait is lekörözné – a szakértők szerint egy delfinnél is tovább bírta volna.

Rejtélyes tengeri lény támadt Mallorcán – kiürítették a strandot

Nyáron Mallorcán is pánikhangulat uralkodott, amikor Playa de Palmán egy rejtélyes tengeri lény – később cápaként azonosították – megsebesített egy olasz turistát. Bár a cápatámadások ritkák, a hatóságok biztonsági okokból teljesen kiürítették a strandot, míg a sérültet ellátták.