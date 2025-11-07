Partra sodródott cápát mentett meg egy bátor kutyasétáltató – videó

Colleen Dunn, az oregoni Manzanita partján sétáltatta kutyáit, amikor észrevett, hogy egy körülbelül egyméteres cápa mozdulatlanul fekszik a partnál a sekély vízben. Először megijedt, de rájött, hogy az állat még él, csak nem tud visszajutni a mély vízbe.

Egy kutyasétáltató nő mentette meg a kis cápa életét

Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG

Mivel senkit sem ért el segítségért, saját kezébe vette az ügyet: megfogta a cápa farkát, és óvatosan a mélyebb vízbe húzta.

A mentés sikerrel járt, a cápa újra tudott lélegezni, majd elúszott.

Dunn az esetről készült videót megosztotta egy helyi közösségi oldalon, ahol gyorsan elismerés és csodálat övezte bátorságáért – írja az NY Post.

A cápa is törékeny állat

A nő elmondta, mindig is különleges kapcsolat fűzte az óceánhoz, és számára természetes volt, hogy segítsen.

„Alapvetően féltem attól, hogy egyáltalán hozzányúljak az állathoz. Három gyerekem van, ezért nem akartam veszélyes helyzetbe hozni magam. De aztán jobbnak láttam, ha segítek. Az óceán mindig megtanít arra, mennyire törékeny minden életforma, így a cápák is” – mondta Colleen. Az eset emlékeztet arra, hogy a tengerparton nemcsak a természet erejével, hanem annak sebezhetőségével is találkozhatunk.

Gordon Ramsay is találkozott már a nagy fehérrel

A cápáktól persze mindenki fél. Steven Spielberg 1975-ben bemutatott horrorfilmje az egész világra komoly hatást gyakorolt, és a sokkoló cápatámadásokról a hírportálok – így az Origo is – rendre beszámolnak. A világhírű séf, Gordon Ramsay halálközeli élményéről mesélt. A híres szakács homárokat gyűjtött Tasmania partjainál, amikor egy nagy fehér cápával találkozott össze.