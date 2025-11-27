Hírlevél

Tragédia a tengerparton: két áldozata is van a cápatámadásnak

Újabb tragédia történt egy népszerű ausztrál strandon. A cápatámadásnak több áldozata is van, az idei szezon egyik legsúlyosabb incidensének tartják.
Egy fiatal nő életét vesztette, egy férfi pedig súlyosan megsérült egy kora reggeli cápatámadás során Ausztráliában. A tragédia pillanatok alatt történt, a hatóságok pedig azonnal lezárták a népszerű tengerparti szakaszt – tájékoztat a New York Post.

Kettős cápatámadás történt egy népszerű strandon – Fotó: Unsplash

Halálos cápatámadás a strandon

A drámai eset a Crowdy Bay Nemzeti Park egyik kedvelt partszakaszán, a Kylies Beach-en történt, ahol a húszas éveikben járó pár hajnalban indult úszni. 

A cápa váratlanul támadott, majd mindkettőjüket megharapta – ilyen kettős támadásra a szakértők szerint rendkívül ritkán van példa. 

Egy arra járó szemtanú azonnal a segítségükre sietett, és rögtönzött érszorítót tett a férfi lábára. A mentők szerint ez a gyors beavatkozás szó szerint életet mentett, mivel a férfit súlyos, de stabil állapotban helikopterrel szállították kórházba. A nőn azonban már nem tudtak segíteni, a helyszínen belehalt sérüléseibe. 

Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az ausztrál médiumok szerint azonban európai turistákról van szó.

A környék strandjait határozatlan időre lezárták, miközben a szakemberek több csapdavonalat is kihelyeztek a támadó cápa befogására. Gavin Naylor, a Floridai Egyetem cápakutatási programjának vezetője kiemelte: rendkívül ritka, hogy ugyanaz a cápa két embert egymás után megtámadjon. A tragédiát a 2025-ös cápaszezon egyik legsúlyosabb eseteként tartják számon.

Mi okozta az izraeli cápatámadást?

Az izraeli Hadera térségében történt cápatámadás hátterében nem a ragadozók agressziója, hanem emberi tevékenység állhatott. A vizsgálatok alapján egy álló videókamera, például egy GoPro is olyan elektromágneses jeleket bocsáthat ki, amelyet a cápák sérült hal vagy zsákmány mozgásaként érzékelnek.

Úszóra támadt egy cápa

Úszóra támadt rá egy cápa Kalifornia állam déli részénél. A sportoló éjszaka indult maratoni úszásra, amikor megtámadta a vadállat. A cápatámadások rendkívül ritkák azon a területen, a baleset körülményeit vizsgálják.

 

