Cékla minden napra? Meglepő előnyök, amikről kevesen tudnak

A cékla magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt régóta a szuperélelmiszerek sorában szerepel. B-vitaminok, C-vitamin, vas, kálium, antioxidánsok és természetes nitrátok találhatók benne, amelyek együtt támogatják a szív- és érrendszer egészségét, fokozzák a keringést, és szabályozhatják a vérnyomást. A TEOL információi szerint a máj működésére jótékonyan ható betain pedig már a hatvanas években végzett kutatások szerint is képes lehet a daganatos sejtek elleni védekezés támogatására.
Hogyan támogatja a cékla a szervezet regenerációját?
A cékla természetes méregtelenítő hatású, így a regenerációs folyamatokban is szerepet kap. A benne lévő betain serkenti a májműködést, ami segíti a szervezet tisztulását, ezért a frissen préselt céklalé sokak szerint másnaposság esetén is hatékony lehet. A nitrátok javítják a vérkeringést és az oxigénszállítást, így az ital sportitalként is gyakran kerül előtérbe, mivel növelheti az állóképességet.
Energiadús céklaital-variációk:
- frissen préselve almával, répával és gyömbérrel,
- banánnal és joghurttal smoothie-ként,
- sportolóknak nitrátban gazdag céklalé.
Milyen módokon lehet kreatívan felhasználni a céklát a konyhában?
A cékla sokkal több egy egyszerű savanyúságnál. Levesekben, köretként, salátákban és édességekben is remekül működik. A sárga, fehér vagy csíkos Chioggia változat különleges látványt ad, ahogy a betanin természetes színezőhatása is alkalmassá teszi péksütemények, például céklakenyér készítésére. A grillezett céklaszelet, a céklás humusz vagy a céklás rizottó mind izgalmas alternatíva, édesen pedig brownie-ban és muffinban is megállja a helyét.
A cékla egyszerre támogatja a szervezet méregtelenítését – ezért a másnaposság tüneteit is enyhítheti –, miközben a benne található betainról már korábbi kutatások is felvetették, hogy szerepet játszhat a daganatos sejtek elleni küzdelemben.