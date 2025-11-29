Cékla minden napra? Meglepő előnyök, amikről kevesen tudnak

A cékla magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt régóta a szuperélelmiszerek sorában szerepel. B-vitaminok, C-vitamin, vas, kálium, antioxidánsok és természetes nitrátok találhatók benne, amelyek együtt támogatják a szív- és érrendszer egészségét, fokozzák a keringést, és szabályozhatják a vérnyomást. A TEOL információi szerint a máj működésére jótékonyan ható betain pedig már a hatvanas években végzett kutatások szerint is képes lehet a daganatos sejtek elleni védekezés támogatására.

A cékla sokoldalúan felhasználható: italokban, salátákban és főételekben is remekel

Fotó: WAYUP PRODUCTIONS / Connect Images

Hogyan támogatja a cékla a szervezet regenerációját?

A cékla természetes méregtelenítő hatású, így a regenerációs folyamatokban is szerepet kap. A benne lévő betain serkenti a májműködést, ami segíti a szervezet tisztulását, ezért a frissen préselt céklalé sokak szerint másnaposság esetén is hatékony lehet. A nitrátok javítják a vérkeringést és az oxigénszállítást, így az ital sportitalként is gyakran kerül előtérbe, mivel növelheti az állóképességet.

Energiadús céklaital-variációk:

frissen préselve almával, répával és gyömbérrel, banánnal és joghurttal smoothie-ként, sportolóknak nitrátban gazdag céklalé.

Milyen módokon lehet kreatívan felhasználni a céklát a konyhában?

A cékla sokkal több egy egyszerű savanyúságnál. Levesekben, köretként, salátákban és édességekben is remekül működik. A sárga, fehér vagy csíkos Chioggia változat különleges látványt ad, ahogy a betanin természetes színezőhatása is alkalmassá teszi péksütemények, például céklakenyér készítésére. A grillezett céklaszelet, a céklás humusz vagy a céklás rizottó mind izgalmas alternatíva, édesen pedig brownie-ban és muffinban is megállja a helyét.

Nem minden zöldség egészséges

A japán Kobe Egyetem kutatói szerint a tök és a cukkini azok közé a mérgező zöldségek közé tartoznak, amelyek képesek a talajból veszélyes anyagokat felhalmozni. A kísérletek során kiderült, hogy ezek a zöldségek egy bizonyos fehérje segítségével mozgatják a mérgező anyagokat a gyökérből a termésbe.