Szabadon engednék Anglia legerőszakosabb bűnözőjét? Sztárfocista kezeskedik érte

Charles Bronson ügye azonnal felkavarta a közvéleményt, amikor egy ismert focista nyíltan kiállt mellette. A férfit gyakran „Britannia leghírhedtebb foglyaként” emlegetik, hiszen évtizedek óta raboskodik különféle erőszakos cselekmények, köztük fegyveres rablás és több túszejtés miatt – számolt be a Daily Star.

Charles Bronson – Anglia egyik legismertebb bűnözője (illusztráció)

Fotó: Illuszráció (Liudmyla Shalimova/Pexels)

Charles Bronson múltja és a fél évszázados fogság

Bronson eredetileg fegyveres rablásért került börtönbe, ám a helyzete tovább romlott, miután több túszejtést és börtönön belüli támadást követett el. Bár 1987-ben és 1992-ben rövid időre kiengedték, mindkét alkalommal hetek alatt visszakerült a rácsok mögé. Jelenleg a nagy biztonságú HMP Long Lartin intézetben tartják, Worcestershire-ben. A férfi immár 50 éve fogságban él, és Anglia egyik legismertebb erőszakos bűnözőjévé vált.

'Britain's most violent prisoner' Charles Bronson jailed further for headlock on governor http://t.co/Lk5YBFZsS3 pic.twitter.com/o3BzsoEA2l — ITV News (@itvnews) September 2, 2014

Egy focista kiáll Charles Bronson mellett

A fordulat akkor következett be, amikor Dennis Wise, a Chelsea és az angol válogatott egykori játékosa nyilvánosan „kezeskedett” Bronson mellett. Wise egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy szerinte a rabnak ideje volna visszatérnie a való életbe. Úgy véli, ma már sokan követtek el nála súlyosabb tetteket, mégis szabadon élnek. A focista szerint Charles Bronson a fitness világában találhatna új utat és értelmes szerepet.

A támogatók tábora a focista megszólalása óta folyamatosan növekszik, a kampány új lendületet kapott. Bronson következő feltételes szabadlábra helyezési meghallgatása januárra várható. Egy októberi meghallgatást azért halasztottak el, mert az elítélt nem volt hajlandó részt venni rajta, mivel nem nyilvánosan tartották volna. Most azonban minden szem arra szegeződik, vajon fél évszázad után szabadon engedik-e Anglia legveszélyesebb rabját.

Charles Bronson: Anglia legveszélyesebb bűnözője

Charles Bronson összességében öt évtizedet töltött eddig börtönben. A férfit brutálisan erőszakos bűncselekményei miatt ítélték el, azonban hosszú büntetésének a legfőbb oka, hogy a börtönben is erőszakos a rabtársaival és az ott dolgozókkal is. A bűnöző hamarosan szabadulhat, most elárulta mit fog tenni ha kiengedik.