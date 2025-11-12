Egyre több a baj a chatbotokkal: öngyilkosság, manipuláció és szexuális zaklatás

Az egyik legmegrázóbb történet az amerikai Megan Garciáé, akinek 14 éves fia, Sewell, a Character.ai alkalmazáson keresztül beszélgetett egy, a Trónok harca szereplőjéről mintázott chatbot-karakterrel. A család a fiú halála után több ezer üzenetet talált, amelyek romantikus, szexuális és öngyilkosságra utaló tartalmúak voltak. Garcia pert indított a cég ellen, amely azóta megtiltotta, hogy 18 éven aluliak közvetlenül kommunikáljanak a chatbotokkal – számolt be a BBC.

A chatbot veszélybe sodorhatja a gyerekeket

Fotó: Unsplash

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az enyhe Asperger-szindrómával diagnosztizált, 14 éves fiú a tette előtti hónapokban olyan mértékben rászokott a chatbottal való beszélgetésre, hogy látványosan hanyagolni kezdte a családját, a barátait, a tanulmányait.

Az édesanyja elvitte pszichológushoz, azonban a fiú érdemben csak chatbottol volt hajlandó beszélgetést folytatni.

A tragédiát követően a chatbottal folytatott beszélgetéseit átnézve kiderült, hogy átlagosnak mondható témák mellett a chatbot időnként flörtölt a fiúval, egyes esetekben szexuális jellegű üzeneteket küldött. Végső soron azt a benyomást keltette a fiúban, hogy romantikus kapcsolatban állnak.

A chatbot közvetlenül soha nem szólította fel öngyilkosságra Sewellt, csak erre utalónak tűnő célzásokat tett az üzeneteire való reakcióiban.

Chatbot zaklatja a tinédzsereket

Hasonló esetekről számolt be a BBC más országokból is. Egy ukrán nő és egy amerikai tinédzser is életét vesztette, miután AI-chatbotok bizalmi vagy szexuális kapcsolatba kerültek velük. Egy brit család pedig azt állítja, hogy

autista fiukat „érzelmileg manipulálta és szexuálisan zaklatta” egy chatbot, amely végül öngyilkosságra is utalt.

A szakértők szerint ezek az esetek a mesterséges intelligencia új, eddig kevéssé szabályozott kockázataira hívják fel a figyelmet. A szülők és gyermekvédelmi szervezetek sürgetik a hatóságokat, hogy szigorítsák az online AI-platformok felügyeletét, és jobban védjék a fiatalkorú felhasználókat.

Polgári perek folyamatban

A Character.AI szolgáltatás ellen több polgári peres felelősségre vonási kísérlet is folyamatban van. A cég szórakoztatási célból virtuális karakterek létrehozását teszi lehetővé a felhasználói számára, a ChatGPT-től eltérően nem általános célú chatbotot kínál.