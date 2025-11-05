Cher megszólalt, őszintén beszélt 40 évvel fiatalabb párjáról

Cher, a popzene egyik ikonikus alakja, 2022 végén kezdett el randizni a nála 40 évvel fiatalabb Alexander „AE” Edwardsszal. A 79 éves énekesnő a CBS Mornings műsorban mesélt arról, milyen a kapcsolata a 39 éves zenei producerrel, és miért működik jól kettejük között a kémia, a közel fél évszázados korkülönbség ellenére.

Cher Fotó: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cher: szerelem és a korkülönbség kérdése

Amikor Gayle King megkérdezte tőle, okozott-e valaha problémát a nagy korkülönbség, Cher határozottan válaszolt: soha. Szerinte a korkülönbség a párkapcsolatban csak annyit számít, amennyit az ember annak tulajdonít. A fiatalabb férfi gyakran emlékezteti őt arra, hogy bár öregszik, a lelke fiatal marad. A randizás fiatalabb férfival számára nem lázadás, hanem természetes dolog – mindig azokkal jött össze, akik valóban értékelték őt.

I wonder what Cher's 39-year-old boyfriend sees in her.🤔 pic.twitter.com/wuSYUFGaWX — Vince Langman (@LangmanVince) October 31, 2025

Cher szerint a jó kapcsolat titka a közös nevetés és az öröm. Azt mondta, Edwards „gyönyörű, tehetséges és kedves”, és mindig hálás azért, hogy egymásra találtak. A partner hatéves kisfiával, Slash-sel is szoros viszonyt alakított ki. A sztár elárulta, régen azt kérte Istentől, hogy kapjon egy kisgyereket és egy férfit, és úgy érzi, most mindkettőt megkapta.

Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Cher bevallotta, mindig is félénk volt a férfiak körül, és úgy tapasztalta, hogy a vele egykorúak sokszor féltek tőle – vagy már nem éltek. Ezért alakult ki benne természetesen, hogy fiatalabb férfival érezte jól magát. Azt mondta, ma már nem a kor számít, hanem az, hogy két ember mennyire tud egymáshoz kapcsolódni – számolt be a HuffPost.

Hírességek és párjaik

Nem csupán a – még mindig káprázatos – Cher szerelmi életétől pezseg a médiában az állott víz. Jennifer Aniston a napokban vallotta be, hogy fülig szerelmes. A Jóbarátok egykori sztárja vasárnap hivatalosan is megerősítette kapcsolatát Jim Curtisszel, amikor egy romantikus Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fel párját a születésnapján.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A politika is betüremkedik a bulvár és sztárvilág rögös hétköznapjaiba. Még a nyáron kezdett terjedni a pletyka, hogy Katy Perry és Justin Trudeau egy párt alkotnak. Nem egyszer látták őket együtt – közös vacsorákon, sőt szenvedélyes pillanataik is kiszivárogtak –de volt alkalom, hogy Katy Perry és Justin Trudeau nyilvános eseményen, kézen fogva mutatkozott egymás mellett