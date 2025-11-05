Cher megszólalt, őszintén beszélt 40 évvel fiatalabb párjáról

Hírlevél

A 79 éves világhírű énekesnő ismét bebizonyította, hogy a szerelemnek nincsenek korlátai. Bár Cher fiatalabb férfival randizik, és azt mondja, a kapcsolatuk őszinte, boldog és harmonikus – a korkülönbség ellenére.
Cher, a popzene egyik ikonikus alakja, 2022 végén kezdett el randizni a nála 40 évvel fiatalabb Alexander „AE” Edwardsszal. A 79 éves énekesnő a CBS Mornings műsorban mesélt arról, milyen a kapcsolata a 39 éves zenei producerrel, és miért működik jól kettejük között a kémia, a közel fél évszázados korkülönbség ellenére.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 15: Cher speaks onstage during the City of Hope Spirit of Life Gala 2025 at Pacific Design Center on October 15, 2025 in West Hollywood, California. Presley Ann/Getty Images for City of Hope/AFP (Photo by Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cher Fotó: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cher: szerelem és a korkülönbség kérdése

Amikor Gayle King megkérdezte tőle, okozott-e valaha problémát a nagy korkülönbség, Cher határozottan válaszolt: soha. Szerinte a korkülönbség a párkapcsolatban csak annyit számít, amennyit az ember annak tulajdonít. A fiatalabb férfi gyakran emlékezteti őt arra, hogy bár öregszik, a lelke fiatal marad. A randizás fiatalabb férfival számára nem lázadás, hanem természetes dolog – mindig azokkal jött össze, akik valóban értékelték őt.

Cher szerint a jó kapcsolat titka a közös nevetés és az öröm. Azt mondta, Edwards „gyönyörű, tehetséges és kedves”, és mindig hálás azért, hogy egymásra találtak. A partner hatéves kisfiával, Slash-sel is szoros viszonyt alakított ki. A sztár elárulta, régen azt kérte Istentől, hogy kapjon egy kisgyereket és egy férfit, és úgy érzi, most mindkettőt megkapta.

US singer Cher sings the "Star Spangled Banner" before the start of Super Bowl XXXIII 31 January at Pro Player Stadium in Miami, FL. The Denver Broncos and Atlanta Falcons are playing for the Lombardi Trophy, the symbol of the NFL champions. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/JEFF HAYNES (Photo by JEFF HAYNES / AFP)
Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Cher bevallotta, mindig is félénk volt a férfiak körül, és úgy tapasztalta, hogy a vele egykorúak sokszor féltek tőle – vagy már nem éltek. Ezért alakult ki benne természetesen, hogy fiatalabb férfival érezte jól magát. Azt mondta, ma már nem a kor számít, hanem az, hogy két ember mennyire tud egymáshoz kapcsolódni – számolt be a HuffPost.

Hírességek és párjaik

Nem csupán a – még mindig káprázatos – Cher szerelmi életétől pezseg a médiában az állott víz. Jennifer Aniston a napokban vallotta be, hogy fülig szerelmes. A Jóbarátok egykori sztárja vasárnap hivatalosan is megerősítette kapcsolatát Jim Curtisszel, amikor egy romantikus Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fel párját a születésnapján.

American singer, actress and television personality Cher (Cherilyn Sarkisian) arrives at the Versace Fall/Winter 2023 Fashion Show held at the Pacific Design Center on March 9, 2023 in West Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A politika is betüremkedik a bulvár és sztárvilág rögös hétköznapjaiba. Még a nyáron kezdett terjedni a pletyka, hogy Katy Perry és Justin Trudeau egy párt alkotnak. Nem egyszer látták őket együtt – közös vacsorákon, sőt szenvedélyes pillanataik is kiszivárogtak –de volt alkalom, hogy Katy Perry és Justin Trudeau nyilvános eseményen, kézen fogva mutatkozott egymás mellett

 

