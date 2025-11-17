Lukoil-ügy: váratlan vevő kopogtatott, ez mindent megváltoztat:

A Chevron több forrás szerint egyre komolyabban mérlegeli, hogy részesedést vásároljon a Lukoil külföldi eszközeiből, miután Washington a közelmúltban engedélyt adott az amerikai cégeknek arra, hogy tárgyaljanak az orosz olajtársaság nemzetközi portfóliójáról. A lépés a szankciók új szakaszát jelzi, és szakértők szerint az olaj világpiacán is átrendeződést hozhat – sőt, egyesek szerint az egész folyamat mögött az egyre mélyülő olajpiac válság áll - írja a Reuters.

Chevron megvenné a Lukoil külföldi vagyonát: szankciók közepén új korszak jöhet az energiapiacon

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Reutersnek nyilatkozó bennfentesek azt mondták, hogy a Chevron nem az egész, mintegy 20–22 milliárd dollár értékű vagyonra pályázik, hanem csak azokra az elemekre, amelyekben a két vállalat érdekei már eddig is találkoztak. A Lukoil számos országban rendelkezik mezőkkel, finomítókkal és töltőállomásokkal, többek között Kazahsztánban, Irakban, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban és Nigériában.

Stratégiai verseny kezdődhet a Lukoil külföldi vagyonáért

A tárgyalási jog megnyitása után a Chevron olyan szereplők mellé érkezett, mint a Carlyle, amely szintén vizsgálja a portfólió megvásárlását. A háttérben azonban jóval nagyobb tét húzódik meg: a Lukoil a világ olajkitermelésének mintegy 2%-át adja, külföldi üzemei és mezői pedig a globális piac egyik fontos ellátási láncát jelentik.

A vállalat több stratégiai projektben is részes, például:

13,5% részesedés a kazahsztáni Karacsaganak mezőben

5% tulajdon a Tengiz mezőben, ahol a Chevron, az Exxon Mobil és az Eni is partnerek

kulcsszerep a CPC vezeték ellátásában, amely napi 1,6 millió hordónyi olajat juttat el a világpiacra

részesedés a nigériai OML-140 offshore blokkban, amelyet épp a Chevron üzemeltet

jelentős jelenlét Irakban, többek között a West Qurna 2 projektben

A folyamat hátterében azonban geopolitikai nyomás is áll. Washington az elmúlt hónapban egyszerre sújtotta szankciókkal a Lukoilt és a Rosznyeftet, hogy Moszkvát kompromisszumra kényszerítse az ukrajnai tárgyalások kapcsán. A felvásárlások lehetősége így részben az amerikai stratégia következménye. Elemzők szerint a Chevron mozdulata nemcsak piaci lépés, hanem nagyhatalmi jelzés is: egy világcég szerepvállalása az orosz eszközök átvételében hosszú távú átrendeződést indíthat el az energiapiacon, és új erővonalakat rajzolhat az ellátási útvonalak köré.