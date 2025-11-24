Mutatjuk, mely chipsek érdemelték ki a legegészségesebb és a legkárosabb címeket

A chips népszerűsége évek óta töretlen, ám a vásárlók nagy része nincs tisztában azzal, milyen összetevőkre, cukortartalomra, sótartalomra vagy kalóriatartalomra érdemes figyelni. A Daily Mail információi szerint egyes fajták viszonylag kedvező összetétellel rendelkeznek, azonban sok népszerű termék az ultrafeldolgozott élelmiszer kategóriájába esik, ami hosszú távon több kockázatot is hordozhat. A legfrissebb szakértői rangsor rávilágít arra, hogy nem minden ropogtatnivaló egyforma.

A chips ropogtatása nem ördögtől való, ha okosan választunk - Fotó: cagkansayin / iStockphoto

Az 5 legegészségesebb chips – dietetikusok szerint

Kettle Lightly Salted – természetes összetevők, alacsony só- és cukortartalom Proper Chips Sea Salt Lentil Chips – magas fehérje, minimális adalék Tyrells Sea Salted Veg Crisps – három összetevő, kiemelkedő rosttartalom Eat Real Hummus Chips (Tomato & Basil) – alacsony kalória, de hosszabb összetevőlista Hula Hoops Original – nem számít ultrafeldolgozottnak

Az 5 legegészségtelenebb chips – a legnagyobb bűnösök

Pringles Original – magas zsír és hosszú adaléklista Doritos Cool Original – sok ízfokozó és magas sótartalom Baked Wotsits – meglepően sok só és cukor Quavers – UPF kategória, erős ízfokozók Walkers Ready Salted – magas zsír és só, UPF-nek számít

Milyen chipset ajánlanak dietetikusok?

A szakértők egyértelműen azt hangsúlyozzák, hogy a kevesebb hozzávaló általában jobb döntést jelent. Azokat a termékeket javasolják előnyben részesíteni, amelyek:

3–4 összetevőből állnak (burgonya, olaj, só),

nem tartalmaznak mesterséges ízfokozókat,

alacsony a sótartalmuk (0,3 g alatt adagonként),

minimális a cukortartalmuk,

nem számítanak ultrafeldolgozott élelmiszernek.

A dietetikusok általában a természetes, rövid összetevőlistával rendelkező termékeket ajánlják, köztük a Kettle Lightly Salted és a lencsealapú, adalékmentes ropogtatnivalókat. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a mértékletesség legalább olyan fontos, mint az összetétel.

