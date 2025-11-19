Újabb elrettentő felmérés érkezett, már két szál cigi is végzetes lehet

A Johns Hopkins Egyetem kutatói több mint 300 ezer felnőttet követtek nyomon közel 20 éven át, és eredményeik egyértelműek: a „kocadohányos” egészsége is veszélyben van, mert minden egyes cigaretta számít – és árt, hívta fel a figyelmet az ABC.

Egy új, amerikai kutatás szerint már napi 1-2 szál cigaretta is nagy egészségi kockázattal jár

Fotó: Usnplash

A kutatás szerint már életük során összesen 100 szál cigaretta is elegendő ahhoz, hogy valakinél kimutathatóan nőjön a szívbetegség és a korai halálozás kockázata. Dr. Jennifer Miao, a Yale Egyetem kardiológusa szerint a dohányzás „súlyosan károsítja az erek falát, gyorsítja az érelmeszesedést és a koszorúér-betegségek kialakulását.” A dohányzás továbbá szívritmuszavarokat, pitvarfibrillációt és sztrókot is okozhat – derül ki az elemzésből.

Pár szál cigaretta is halálos lehet

Sokan úgy hiszik, hogy ha csak napi pár szálat szívnak, azzal nem árthatnak maguknak. A kutatók szerint ez azonban csak önáltatás. A napi 1-2 szál cigi is veszélyes. Sőt: a heti néhány szál is.

Már napi egy cigaretta is kimutathatóan növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem beszélhetünk biztonságos mennyiségről

– fogalmazott Dr. Erfan Tasdighi, a kutatás társszerzője.

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a leszokás után már az első naptól csökken a halálozási kockázat, és az első tíz évben a legdrámaibb a javulás. Ugyanakkor a szervezetnek évtizedekre van szüksége, hogy visszatérjen a „soha nem dohányzó” szintre.

Nincs olyan, hogy kockázatmentes cigarettamennyiség. A legfontosabb, hogy minél előbb abbahagyjuk

– hangsúlyozza Dr. Miao.

A dohányzási szokások megváltoztak – de nem jó irányba

Az Amerikai Tüdőszövetség adatai szerint az elmúlt évtizedekben ugyan drasztikusan csökkent a dohányosok száma — 1965-ben még 42%, 2022-ben már csak 12% volt a felnőtt dohányzók aránya — ám közben 85%-kal nőtt a „keveset dohányzók” száma.

A kutatók szerint ez veszélyes trend, mert sokan úgy érzik, keveset vagy csak alkalmanként dohányozva elkerülhetik a káros hatásokat — de a tudomány ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította.

A tanulmány szerzői szerint a hagyományos „hány dobozt szív évente?” kérdés már nem elég pontos, mert nem a mennyiség, hanem maga a dohányzás ténye jelent komoly kockázatot. A kutatók szerint a jövőben a dohányzás intenzitását, a szokásokat és a legkisebb rendszerességet is meg kell kérdezni, mert ezek jobban jelzik az egészségügyi veszélyt.