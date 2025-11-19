Újabb elrettentő felmérés érkezett, már két szál cigi is végzetes lehet

A Johns Hopkins Egyetem kutatói több mint 300 ezer felnőttet követtek nyomon közel 20 éven át, és eredményeik egyértelműek: a „kocadohányos” egészsége is veszélyben van, mert minden egyes cigaretta számít – és árt, hívta fel a figyelmet az ABC.
A kutatás szerint már életük során összesen 100 szál cigaretta is elegendő ahhoz, hogy valakinél kimutathatóan nőjön a szívbetegség és a korai halálozás kockázata. Dr. Jennifer Miao, a Yale Egyetem kardiológusa szerint a dohányzás „súlyosan károsítja az erek falát, gyorsítja az érelmeszesedést és a koszorúér-betegségek kialakulását.” A dohányzás továbbá szívritmuszavarokat, pitvarfibrillációt és sztrókot is okozhat – derül ki az elemzésből.
Pár szál cigaretta is halálos lehet
Sokan úgy hiszik, hogy ha csak napi pár szálat szívnak, azzal nem árthatnak maguknak. A kutatók szerint ez azonban csak önáltatás. A napi 1-2 szál cigi is veszélyes. Sőt: a heti néhány szál is.
Már napi egy cigaretta is kimutathatóan növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem beszélhetünk biztonságos mennyiségről
– fogalmazott Dr. Erfan Tasdighi, a kutatás társszerzője.
A vizsgálatból az is kiderült, hogy a leszokás után már az első naptól csökken a halálozási kockázat, és az első tíz évben a legdrámaibb a javulás. Ugyanakkor a szervezetnek évtizedekre van szüksége, hogy visszatérjen a „soha nem dohányzó” szintre.
Nincs olyan, hogy kockázatmentes cigarettamennyiség. A legfontosabb, hogy minél előbb abbahagyjuk
– hangsúlyozza Dr. Miao.
A dohányzási szokások megváltoztak – de nem jó irányba
Az Amerikai Tüdőszövetség adatai szerint az elmúlt évtizedekben ugyan drasztikusan csökkent a dohányosok száma — 1965-ben még 42%, 2022-ben már csak 12% volt a felnőtt dohányzók aránya — ám közben 85%-kal nőtt a „keveset dohányzók” száma.
A kutatók szerint ez veszélyes trend, mert sokan úgy érzik, keveset vagy csak alkalmanként dohányozva elkerülhetik a káros hatásokat — de a tudomány ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította.
A tanulmány szerzői szerint a hagyományos „hány dobozt szív évente?” kérdés már nem elég pontos, mert nem a mennyiség, hanem maga a dohányzás ténye jelent komoly kockázatot. A kutatók szerint a jövőben a dohányzás intenzitását, a szokásokat és a legkisebb rendszerességet is meg kell kérdezni, mert ezek jobban jelzik az egészségügyi veszélyt.
A dohányzás rejtett hatása, ami a tüdőráknál is félelmetesebb
Az Origón nemrégiben írtunk arról, kevesen gondolnak bele, hogy a cigaretta nemcsak a tüdőt és a szívet rongálja, hanem a látásunkat is veszélyeztetheti. Egy brit kutatás szerint a tinédzserek 95%-a nincs tisztában azzal, hogy a dohányzás vaksághoz vezethet, pedig a látás elvesztése az egyik legnagyobb félelmük.
Nagy a baj: a dohányzás sokkal pusztítóbb, mint gondoltuk
Az Origón arról is beszámoltunk, hogy kutatók szerint a dohányzás még évtizedekkel a leszokás után is hatással lehet az immunrendszerre. Kimutatták, hogy a dohányzás még évekkel később is befolyásolta a T-sejtes immunválaszt, vagyis azoknak a sejteknek a működését, amelyek nélkül testünk védelmi funkciói nem működnének.