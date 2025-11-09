Családi tragédia: két beteg iker és egy anya, aki mindent elvesztett egyetlen nap alatt

A családi tragédia augusztus 20-án hajnalban történt. Chloe Powles (34) reggel lement a nappaliba, ahol párját, Alex Greent (30) mozdulatlanul, élettelenül találta a kanapén. A férfi az utóbbi időben a nappaliban aludt, hogy ne zavarja ikreiket, Livie-t és Georginát, akik ritka egészségügyi problémákkal küzdenek, és éjszakai megfigyelést igényelnek – írja a People.com.

Az ikreik születésnapja előtt történt a családi tragédia (A kép illusztráció!)

Fotó: Pinterest

Amikor megláttam, azonnal hívtam a mentőket, de már nem lehetett segíteni rajta

– mondta a megrendült nő.

A hatóságok szerint a holttest boncolása hosszú folyamat lesz, akár hónapokig is eltarthat, mire kiderül, mi okozta a 30 éves apa halálát.

Családi tragédia: egyedül maradt két beteg gyermekkel

Chloe elmondása szerint az elmúlt hónapok szinte elviselhetetlenek. A tragédia után két nappal mégis megtartották az ikrek első születésnapját, de az anya nem tudta végignézni, ahogy mások éneklik a „Boldog születésnapot” dalt.

Nem tudtam ott maradni. Csak arra gondoltam, hogy Alexnek is ott kellene lennie

– mondta könnyeivel küszködve.

A nő most egyedül neveli két orvosi kezelést igénylő gyermekét:

Livie ritka törpeségi betegséggel született, ami megnehezíti a táplálkozást, ezért orrszondán keresztül etetik.

Georgina mindkét szemében daganatot diagnosztizáltak, és jelenleg kemoterápiát kap. Az egyik szemére már elvesztette a látását.

Chloe kéthetente utazik Birminghambe, mintegy kétórás útra, hogy lánya kezeléseit felügyelje.

A közösség összefogott a családért

A szívszorító családi tragédia után a helyi közösség azonnal segítséget nyújtott. Egy családi barát adománygyűjtést indított a JustGiving oldalon, amely már több mint 3700 dollárt (~1,2 millió forintot) gyűjtött össze, a cél pedig 6500 dollár (~2,1 millió forint) elérése.

Most minden döntést egyedül kell meghoznom. Folyton attól félek, hogy rosszul döntök. Ez a legnehezebb

– mondta Chloe.

Teljesen új élet – gyász és küzdelem egyszerre

Szakértők szerint az ilyen hirtelen halálesetek különösen megterhelők, ha kisgyermekek is érintettek. Chloe egyszerre küzd a gyásszal és a mindennapi felelősséggel: ő az, aki gondoz, dönt és vigasztal.