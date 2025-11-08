Újabb cipősdobozba temetett csecsemők holttesteit találták meg Írországban

A feltárást az Engedélyezett Beavatkozás Igazgatósága (ODAIT) vezeti, amelynek célja az elhunyt gyermekek azonosítása és méltó újratemetése. A csecsemők maradványaira egy boltozatos szerkezet mellett, a terület nyugati szélén találtak rá, ahol a munkálatokat kézzel és rendkívüli körültekintéssel végzik a régészek – írja a Daily Mail.

2014-ben emléket állítottak a tuami tömegsírba temetett csecsemőknek.

Fotó: AFP/Paul Faith

A csecsemők halálához vezető út

Az 1925 és 1961 között működő St. Mary’s Home-t a Bon Secours nővérek vezették, ahol házasságon kívül teherbe esett nőket tartottak elzárva. A helyszínen 796 csecsemő halotti bizonyítványa ismert, ám temetési nyomuk sokáig nem volt fellelhető. Az ügy 2014-ben került nyilvánosságra, amikor a helyi történész, Catherine Corless rámutatott a hiányzó temetési iratokra.

A mostani ásatások során más emberi maradványokat is találtak, amelyek feltehetően a korábbi munkaház időszakából származnak.

A szakértők hónapokig tartó vizsgálattal igyekeznek meghatározni az elhunytak életkorát. Az újabb feltárás 2025 júliusában kezdődött, és várhatóan 2027-ig tart, majd további három évig zajlik az utómunka. Az ODAIT nemzetközi csapatot is bevont, köztük amerikai, kanadai és spanyol szakértőket, hogy a munka hiteles és alapos legyen. A túlélők és az áldozatok családjai az ásatás kezdete előtt gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket a helyszínen, ahol a múlt sötét titkai lassan napvilágra kerülnek.

Cipősdobozokba temették el a gyerekeket

2017-ben számoltunk be róla először, hogy halott csecsemők holttesére bukkantak Tuamban. A gyerekek kora 35 hetestől 3 évesig terjed. Legtöbbjüket az 1950-es években temethették el, amikor a Bon Secours egyike volt annak a tucatnál is több intézménynek, amely árváknak, illetve leányanyáknak és gyermekeiknek kínált menedéket. A tuami otthon 1961-ben zárt be. Az 1970-es években csontokat találtak a környéken játszó gyerekek. A Bon Secours otthon egykori helyén ma lakóházak vannak.