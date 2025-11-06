Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Tudta?

A MOHU szenzációs bejelentést tett, ennek mindenki örülni fog

kormány

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Benyújtja lemondását a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány – ez erről szóló döntést csütörtöki ülésén Prágában hozta meg a kabinet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormánykabinetCsehország

„A kormány mai ülésén a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról” – közölte Petr Fiala újságírókkal. Megjegyezte, hogy az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte egész négyéves mandátumát. 

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány
Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány Fotó: ISABEL INFANTES / POOL

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány létrehozásái” – tette hozzá. 

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg. Az államfő Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal. Andrej Babis az SPD-vel és az Autósok párttal kezdett tárgyalásokat az új koalíciós kormány megalakításáról. A koalíciós megállapodást a héten írta alá a három párt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!