„A kormány mai ülésén a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról” – közölte Petr Fiala újságírókkal. Megjegyezte, hogy az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte egész négyéves mandátumát.

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány Fotó: ISABEL INFANTES / POOL

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány létrehozásái” – tette hozzá.

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg. Az államfő Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal. Andrej Babis az SPD-vel és az Autósok párttal kezdett tárgyalásokat az új koalíciós kormány megalakításáról. A koalíciós megállapodást a héten írta alá a három párt.