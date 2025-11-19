Gyűjtők és illegális kereskedők is vadásznak a világ legszebb csigájára

A Kelet-Kuba párás, ősi erdeiben élő apró csigák héjai annyira gyönyörűek, hogy gyűjtők és illegális kereskedők vadásznak rájuk, és ezzel néhány fajt szinte a teljes eltűnés szélére sodortak. Most azonban nemzetközi mentőakció indult: kubai biológusok és a brit Nottinghami Egyetem kutatói fogtak össze, hogy megmentsék a hat ismert Polymita-fajt – köztük a legveszélyeztetettebb, limezöld-kék lángmintás Polymita sulphurosá-t, amelyet sokan a világ legszebb csigájának tartanak, számolt be róla a bbc.com.
A kubai szárazföldi csigák veszte a szépségük
Azért érdekelnek, mert annyira gyönyörűek. És épp ez az, ami veszélybe is sodorja őket
– magyarázta Prof. Angus Davison, a Nottinghami Egyetem evolúciós genetikus szakértője.
A kutatócsoport internetes keresés során több brit oldalon is talált Polymita-héjakat eladásra kínálva.
Egy hirdetés például 7 darab kagylóhéjat árult 160 fontért (közel 70 ezer forintért), ami sokat elárul, mekkora üzletet látnak bennük a kereskedők.
Ez a jogi ellentmondás okozza a csigák rémálmát, hiszen Kubából engedély nélkül ugyan tilos kivinni a héjakat (CITES-egyezmény), de ha egyszer már kijutottak az országból, a világ más részein teljesen legálisan eladhatók. Ezért elég néhány helyi gyűjtő vagy csempész, és egy egész populáció tűnhet el az erdőkből – figyelmeztet a szakértő.
A kubai professzor otthonába menekítette a csigákat
Bernardo Reyes-Tur, az Universidad de Oriente kutatója hazavitte a csigákat, és saját otthonában próbálja megmenteni őket. A professzor forróságban, megbízhatatlan áramellátással, gyakran 19. századi körülmények között próbál küzdeni a világ egyik legszínesebb állatcsoportjának jövőjéért.
A Nottinghami Egyetem modern laborjaiban Davison csapata kriogén tárolókban őrzi a csigák apró szövetmintáit. Ezekből ki tudják olvasni a teljes genomjukat – azt a genetikai kódrendszert, amely meghatározza: hány faj létezik valójában, hogyan fejlődtek ki, miért ilyen rendkívül színesek, és mik a különleges mintázatok genetikai titkai.
A csigák gyorsabban tűnhetnek el, mint ahogy a kutatók megfejtik őket
Az éghajlatváltozás, az élőhelyvesztés és az illegális kereskedelem együtt olyan veszélyt jelent ezekre a különleges csigafajokra, amelyből már egyetlen rossz év is elegendő lenne ahhoz, hogy helyi populációk haljanak ki és tűnjenek el örökre.
A kutatók remélik, hogy a genetikai információk segítségével még időben megmenthetik a Polymitákat attól, hogy a szépségük miatt vásári dísztárgyakká váljanak – és ezzel örökre eltűnjenek a Földről.
