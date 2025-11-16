Közeledik a szupernóva a Földhöz – túlélhetjük?

A csillagok látványos haláltusái, a szupernóvák a múltban jelentős éghajlati változásokat idézhettek elő bolygónkon. A csillagászok azonban most nem tartanak attól, hogy az emberiséget elpusztítaná egy közeli szupernóva-robbanás.

A Bételgeuze szupenóva nem veszélyezteti csillagrendszerünket

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Vladimir Szurdin asztronómus elmondta, hogy a legközelebbi potenciális szupernóva, az 550 fényévre lévő piros szuperóriás Bételgeuze, ugyan instabilan közeledik felénk, de emberi léptékkel számolva a robbanása csak tízezer és százezer év közötti időtartamban következhet be.

Szurdin rámutatott: a szupernóvák különböző módon robbannak fel, és a bennük zajló folyamatok messze nem teljesen ismertek.

Becslése szerint egy Bételgeuze-szerű robbanás, még ha a Naprendszer közelében történne, inkább hasonlítana egy igen erős napkitöréshez, nem pedig azonnali világvégi eseményhez – írja a Lenta.

A Bételgeuze marad a csillagrendszerében

Amikor a szupernóva kialakul, gamma-sugárzás keletkezik, de Szurdin szerint ez a sugárzás nem képes elhagyni a saját csillagrendszerét. A Föld légköre már korábban is bizonyítottan hatékony védelemként működött a kozmikus sugárzás ellen.

Ahhoz, hogy a szupernóva közvetlen veszélyt jelentsen ránk, annak a Naprendszeren belül kellene felrobbannia.

Ez azonban rendkívül valószínűtlen, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a Napnak lenne egy olyan kísérőcsillaga, ami később szupernóvává válhatna – és egyébként a Nap tömege túl kicsi ahhoz, hogy ő maga robbanjon fel.