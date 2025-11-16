Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

szupenóva

Közeledik a szupernóva a Földhöz – túlélhetjük?

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elméletileg a Föld légköre hatékony védelmet nyújt a közeledő szupernóva ellen, de vajon megnyugodhatunk? Egy orosz asztronómus szerint az emberiség túlélési esélye nagyon jó még egy közeli szupernóva-robbanás esetén is: a bolygónk légköre védelmet nyújt, és ahhoz, hogy valóban közvetlen veszély alakuljon ki, a robbanó csillagnak a Naprendszer közelében kellene lennie – ami rendkívül valószínűtlen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szupenóvacsillagbolygócsillagrendszerFöldnaprendszer

A csillagok látványos haláltusái, a szupernóvák a múltban jelentős éghajlati változásokat idézhettek elő bolygónkon. A csillagászok azonban most nem tartanak attól, hogy az emberiséget elpusztítaná egy közeli szupernóva-robbanás.

Planetarium at the European Southern Observatory (ESO) in Garching on September 2, 2025. A person observes the starry sky, the universe, and outer space. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP), csillag
A Bételgeuze szupenóva nem veszélyezteti csillagrendszerünket
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Vladimir Szurdin asztronómus elmondta, hogy a legközelebbi potenciális szupernóva, az 550 fényévre lévő piros szuperóriás Bételgeuze, ugyan instabilan közeledik felénk, de emberi léptékkel számolva a robbanása csak tízezer és százezer év közötti időtartamban következhet be. 

Szurdin rámutatott: a szupernóvák különböző módon robbannak fel, és a bennük zajló folyamatok messze nem teljesen ismertek. 

Becslése szerint egy Bételgeuze-szerű robbanás, még ha a Naprendszer közelében történne, inkább hasonlítana egy igen erős napkitöréshez, nem pedig azonnali világvégi eseményhez – írja a Lenta.

A Bételgeuze marad a csillagrendszerében

Amikor a szupernóva kialakul, gamma-sugárzás keletkezik, de Szurdin szerint ez a sugárzás nem képes elhagyni a saját csillagrendszerét. A Föld légköre már korábban is bizonyítottan hatékony védelemként működött a kozmikus sugárzás ellen. 

Ahhoz, hogy a szupernóva közvetlen veszélyt jelentsen ránk, annak a Naprendszeren belül kellene felrobbannia

Ez azonban rendkívül valószínűtlen, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a Napnak lenne egy olyan kísérőcsillaga, ami később szupernóvává válhatna – és egyébként a Nap tömege túl kicsi ahhoz, hogy ő maga robbanjon fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!