Csodás túlélés: így menekült ki az idős férfi a vadonból 20 nap után

A férfi október 13-án indult egy fél napos vadászatra a Sierra Nemzeti Erdő területére, Fresno közelében – írja a CBS. Az ártatlannak induló kiruccanás rémálommá vált: Dailey eltévedt, majd a terepjárója is elromlott, és egy hirtelen jött hóvihar miatt teljesen csapdába esett a hegyek között. A csodás túlélés akkor még nem látszott elérhetőnek.

A csodás túlélés helyszíne, a Sierra Nemzeti Erdő

Fotó: Unsplash

Csodás túlélés, Isten segítségével

Dailey mindössze 14 palack vizet és 900 kalóriányi élelmet vitt magával, amit próbált beosztani, amíg csak lehetett. A napok múltak, a remény fogyott, és a hideg egyre erősödött.

Csak én és Isten voltunk minden éjjel

– mondta Dailey, miután csodával határos módon kimentették.

A vadonban eltűnt férfi családja értesítette a Fresno megyei seriffhivatalt, amely hatalmas keresőakciót indított. A mentőcsapatok több megyén át kutattak, de a zord terep és az időjárás megnehezítette a munkájukat.

Lementem egy dombon, és azt mondtam magamban: ‘Istenem, ez nem lesz jó.’ Megpróbáltam visszafordulni, de nem tudtam kijutni

– idézte fel a férfi. Aznap este közel 60 centiméternyi hó hullott a kocsijára és a környékre.

Ron Dailey, 65, a hunter reported missing since Oct 13 in the Sierra National Forest in CA, has been found alive after an arduous 20-day journey thru high-altitude terrain. Dailey's wife Glenda says they never quit praying and every day she posted his missing person picture on… pic.twitter.com/smDthZG7DQ — Robbie Mouton (@mcgmouton57) November 4, 2025

Dailey szerint végül Isten szólt hozzá, amikor eljött a mentés pillanata.

Isten felébresztett szombat reggel 6:45-kor. Azt mondta: ‘Ron, húzd fel a bakancsod, induljunk!

A férfi körülbelül 16 kilométert gyalogolt a hegyek között, gyakran megállva a fáradtságtól és a magaslati levegő miatt. Végül három mentő érkezett, és sikerült épségben kimenteniük.

A keresztény közösség összefogott, imádkoztak, nem engedték, hogy meghaljak, és Isten sem engedte

– mondta meghatottan Dailey.

A férfi története azóta bejárta az Egyesült Államokat, sokak szerint ez az év egyik leginspirálóbb példája az emberi kitartásra és hitre.

Kitartó vadász

