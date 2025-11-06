Csodás túlélés: így menekült ki az idős férfi a vadonból 20 nap után

A férfi október 13-án indult egy fél napos vadászatra a Sierra Nemzeti Erdő területére, Fresno közelében – írja a CBS. Az ártatlannak induló kiruccanás rémálommá vált: Dailey eltévedt, majd a terepjárója is elromlott, és egy hirtelen jött hóvihar miatt teljesen csapdába esett a hegyek között. A csodás túlélés akkor még nem látszott elérhetőnek.
Csodás túlélés, Isten segítségével
Dailey mindössze 14 palack vizet és 900 kalóriányi élelmet vitt magával, amit próbált beosztani, amíg csak lehetett. A napok múltak, a remény fogyott, és a hideg egyre erősödött.
Csak én és Isten voltunk minden éjjel
– mondta Dailey, miután csodával határos módon kimentették.
A vadonban eltűnt férfi családja értesítette a Fresno megyei seriffhivatalt, amely hatalmas keresőakciót indított. A mentőcsapatok több megyén át kutattak, de a zord terep és az időjárás megnehezítette a munkájukat.
Lementem egy dombon, és azt mondtam magamban: ‘Istenem, ez nem lesz jó.’ Megpróbáltam visszafordulni, de nem tudtam kijutni
– idézte fel a férfi. Aznap este közel 60 centiméternyi hó hullott a kocsijára és a környékre.
Dailey szerint végül Isten szólt hozzá, amikor eljött a mentés pillanata.
Isten felébresztett szombat reggel 6:45-kor. Azt mondta: ‘Ron, húzd fel a bakancsod, induljunk!
A férfi körülbelül 16 kilométert gyalogolt a hegyek között, gyakran megállva a fáradtságtól és a magaslati levegő miatt. Végül három mentő érkezett, és sikerült épségben kimenteniük.
A keresztény közösség összefogott, imádkoztak, nem engedték, hogy meghaljak, és Isten sem engedte
– mondta meghatottan Dailey.
A férfi története azóta bejárta az Egyesült Államokat, sokak szerint ez az év egyik leginspirálóbb példája az emberi kitartásra és hitre.
Kitartó vadász
