Tudta, nem az ember találta fel a csókolózást?

Ki ne szeretnek csókolózni, csókot lopni, puszit kapni? Ez az aktus több ezer éve velünk él – hiszen kellemes dolog –, s adjuk át generációról generációra.

A csókolózás több millió éves kommunikációs forma

Fotó: Shvets Anna / Pexels

Csakhogy egy friss tudományos elemzés szerint a csók nem emberi találmány, hanem ősi, evolúciós örökség.

Az Oxfordi Egyetem egyik kutatócsoportja a mai emberszabású majmok viselkedését vizsgálták, majd ezek alapján modellezték vissza a száj-száj érintkezés múltját.

A jelek szerint ez a meghitt gesztus már a nagyerdős majmok közös ősénél is megjelent, vagyis akár 16–21 millió évvel ezelőtt is részét képezhette a társas viselkedésnek – írja a Science Direct.

A csók erősíti a kötődést

A szakemberek a csókot nem agresszív, táplálékátadás nélküli szájérintésként definiálták, és több mai főemlős esetében is megfigyelték: csimpánzoknál, bonobóknál és orangutánoknál egyaránt előfordul békülés, kötődés vagy éppen a csoportharmónia fenntartásának eszközeként. Ez arra utal, hogy a csókolózás eredetileg nem romantikus, hanem szociális funkciót töltött be.

A kutatók szerint a csók erősíti a kötődést és fontos szerepet játszhatott a párválasztásban, de a szülő-gyerek kapcsolatot is mélyíthette.

A tanulmány ráadásul azt sem zárja ki, hogy a korai emberek, sőt a Neander-völgyiek is érintkezzek így. A csókolózás így nem pusztán érzelmes gesztus, hanem több millió éves kommunikációs forma, amely végigkísérte az emberré válás útját.