Ilyen csomagolópapírt még nem látott: nyalható és illatos – videó!

Az Aldi új, nyalható csomagolópapír terméke azonnal felkeltette a vásárlók figyelmét, hiszen ritkán bukkan fel a karácsonyi csomagolások világában ennyire szokatlan újdonság. A Szalonnába tekert kolbász ízvilágára épülő papír korlátozott ideig érhető el, és a márka szerint az idei szezon egyik legszokatlanabb ajándékkísérője lehet - írja a The Sun.

Ízesített csomagolópapír: az ünnepi ajándékozás legújabb trendje

Fotó: x / underxmastree

Miért különleges az Aldi nyalható csomagolópapírja?

Azért számít különlegesnek, mert a papír nemcsak látványában idézi az ünnepi időszakot, hanem illatban és ízben is. A dizájn pasztell csíkokat, magyallevelet és hópelyheket használ, miközben a lehúzható matricák alatt füstös, sós aromájú felületet találunk. A koncepció lényege, hogy az ajándékozás egy új, játékos élménnyel bővüljön.

A csomagolópapír jellemzői:

Limitált kiadás,

Illatos és ízesített,

Egyedi, ünnepi dizájn,

Versenyen keresztül szerezhető meg.

Aldi Unveils Lickable Pigs in Blankets Xmas Wrap 😮Take a look here ➡️ https://t.co/irsqhWh9RG pic.twitter.com/6ZeOXQXDQl — UnderTheXmasTree (@underxmastree) November 24, 2025

Milyen íze van a Pigs in Blankets csomagolópapírnak?

A papír a brit karácsony kultikus fogását, a Pigs in Blanketset idézi meg: füstös, sós, enyhén húsos ízjegyekkel, amelyek a klasszikus baconbe tekert kolbász aromájára emlékeztetnek. A papír felületét úgy tervezték, hogy gyorsan feloldódó, biztonságos ízesítéssel működjön.

Meddig érhető el a limitált csomagolópapír?

A termék csak egy hétig, november 24-től december 1-ig érhető el. Ezután már csak azok juthatnak hozzá, akik előzőleg sikeresen regisztráltak a játékra. Mivel országos megjelenésről van szó, az érdeklődés nagy, így az időablak rendkívül szűk.

Kik nyerhetik meg a nyalható csomagolópapírt?

Bárki jelentkezhet az Egyesült Királyságban, aki e-mailben elküldi a nevét a megadott címre (wrappingpaper@aldi.co.uk). A nyerteseket december 12-ig értesítik, így az ajándékok csomagolására éppen időben megérkezik a különleges papír. Külön feltétel nincs, ezért a nyerési esélyek minden jelentkező számára azonosak.

