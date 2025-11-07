Négy percnyi sikítás: mutatjuk a világ leghosszabb csúszdáját – videó

A trópusi esőerdő ölelésében épült park egyre több turistát vonz. A csúszda elképesztő, 1111 méter hosszú és nemcsak rekordot döntött, hanem új korszakot nyitott a vízi kalandok világában. Egy kutatás szerint minden tizedik látogató kifejezetten a legendás csúszda miatt utazik Penangba – írja a Malay Mail.

Az 1111 méter hosszú csúszda egy malajziai vidámparkban található.

Fotó: Unsplash

Izgalmas élményt nyújt a csúszda

A park alapítója szerint a csúszda hét év alatt készült el. Az Escape nemcsak szórakoztató, de példamutatóan zöld is. Egy új napelempark segítségével a vidámparkot egy teljesen karbonsemleges tematikus parkká alakították Malajziában. A park célja, hogy az esőerdő közegén kínáljon környezetbarát, mégis izgalmas élményeket a látogatóknak.