Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

csúszda

Négy percnyi sikítás: mutatjuk a világ leghosszabb csúszdáját – videó

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ leghosszabb csúszdája a malajziai Penang államban, Tanjung Bungah városrészben található az ESCAPE vidámparkban. A csúszda 2019 szeptembere óta nyújt elképesztő élményt az odalátogató adrenalinfüggők számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csúszdaélményMalajziarekord

A trópusi esőerdő ölelésében épült park egyre több turistát vonz. A csúszda elképesztő, 1111 méter hosszú és nemcsak rekordot döntött, hanem új korszakot nyitott a vízi kalandok világában. Egy kutatás szerint minden tizedik látogató kifejezetten a legendás csúszda miatt utazik Penangba írja a Malay Mail.

csúszda
Az 1111 méter hosszú csúszda egy malajziai vidámparkban található.
Fotó: Unsplash

Izgalmas élményt nyújt a csúszda

A park alapítója szerint a csúszda hét év alatt készült el. Az Escape nemcsak szórakoztató, de példamutatóan zöld is. Egy új napelempark segítségével a vidámparkot egy teljesen karbonsemleges tematikus parkká alakították Malajziában. A park célja, hogy az esőerdő közegén kínáljon környezetbarát, mégis izgalmas élményeket a látogatóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!