Figyeljen a fenekére! Előre jelezheti ezt a veszélyes betegséget

Egy friss kutatás meglepő összefüggést tárt fel: a fenék formája előre jelezheti, hogy valakinél később kialakul-e cukorbetegség. A Westminsteri Egyetem kutatói több mint 61 ezer MRI-vizsgálatot elemeztek, és arra jutottak, hogy a gluteus maximus, vagyis a nagy farizom alakja jelentősen megváltozik azoknál, akik 2-es típusú cukorbetegségben érintettek – írja a DailyMail.

Cukorbetegség előjele lehet a nagy farizom alakjának változása

A kutatás szerint nem a méret a lényeg, hanem a forma. A férfiaknál inkább izomvesztés figyelhető meg, míg a nőknél a farizom nagyobbnak tűnik, ami a kutatók szerint valószínűleg a zsír felhalmozódásának következménye. A gluteus maximus az egyik legnagyobb izom az emberi testben, és fontos szerepet játszik az anyagcsere egészségében, vagyis abban, hogyan kezeli a szervezet a cukrot, a zsírt és az inzulint.

Cukorbetegséget jelezhet a testünk megváltozása

A 2-es típusú cukorbetegség akkor alakul ki, amikor a szervezet nem termel elegendő inzulint, vagy nem tudja azt megfelelően felhasználni. Emiatt a vércukorszint tartósan megemelkedik, ami hosszú távon olyan súlyos szövődményekhez vezethet, mint a szívbetegség, a stroke, a látásromlás vagy a vesekárosodás.

A probléma alattomosan, sokszor tünetmentesen kezdődik, és évekig tarthat, mire valaki észreveszi, hogy a cukorbetegség kockázata már fennáll.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az izomforma változását az életmód erősen befolyásolja. Azoknál, akik rendszeresen mozognak, erősebbek és fittebbek, egészségesebb izomformát mutattak a vizsgálatok. Ezzel szemben az időskor, a mozgáshiány és a sok ülés az izom elvékonyodásával járt.

Ön tudta, hogy milyen betegség ellen véd meg a sajt?

Egy friss japán vizsgálatban három éven át majdnem nyolcezer, 65 év feletti embert vizsgáltak. Azt nézték, hogyan változik a demencia kockázata a sajtot fogyasztók, és az azt kerülők körében. A résztvevők fele heti rendszerességgel evett a tejtermékből. Három év alatt a sajtot fogyasztók 3,4 százaléka, a sajtot kerülők 4,5 százaléka lett demens. A különbség kicsi, de 1000 emberre vetítve már 10–11 plusz esetet jelent.