Csak napi 800 kalória – és a cukorbetegség eltűnik?

A cukorbetegség elleni harcban új korszak kezdődött az Egyesült Királyságban: rekordot döntött az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) által indított 800 kalóriás „leves és turmix” program, amely segít visszafordítani a 2-es típusú diabéteszt. A hivatalos adatok szerint tavaly 13 000 felnőtt csatlakozott a fogyókúrához – ez duplája az előző évinek, és minden idők legmagasabb részvételi száma – írja a DailyMail.

Napi 800 kalóriás leves és turmix diéta segít a cukorbetegség visszafordításában – az NHS programjának résztvevői látványosan lefogytak. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A diéta a Newcastle Egyetem kutatóinak fejlesztése, és napi mindössze 800 kalória bevitelét engedélyezi, 12–20 héten keresztül. Ez jellemzően 10–15 kiló súlyvesztést eredményez, ami a szakértők szerint elegendő lehet ahhoz, hogy a 2-es típusú cukorbetegség átmenetileg visszaforduljon.

Az étkezéseket teljes értékű, alacsony kalóriatartalmú levesek és turmixok helyettesítik. A program nemcsak a gyors fogyást célozza, hanem személyre szabott tanácsadással is kiegészül: dietetikusok és ápolók segítenek az egészséges étrend visszaépítésében és a testsúly megtartásában.

Brutálisan szigorú diéta, mégis ez menti meg a cukorbetegségben szenvedőket

A résztvevők közül sokan látványos eredményeket értek el. Egyikük, a 62 éves Richard Seal, három hónap alatt 29 kilogrammot fogyott, vérnyomása és vércukorszintje normalizálódott, és orvosa szerint „megszabadult a cukorbetegségtől”.

Az NHS szerint eddig több mint 30 000 ember kezdte el a programot 2020 óta, fejenként nagyjából 1100 font (kb. 520 000 forint) költséggel. A résztvevők akkor jogosultak, ha a 2-es típusú diabéteszt az elmúlt hat évben diagnosztizálták náluk, és a testtömeg-indexük 27 felett van (vagy 25 felett, ha etnikai kisebbséghez tartoznak).

A Lancet Diabetes and Endocrinology szaklapban megjelent kutatás szerint ugyanakkor csak a betegek 12 %-a tudta végigcsinálni a programot egy éven át. A maradék többség számára a drasztikus kalóriamegvonás túl nagy kihívásnak bizonyult. Még így is több ezer embernél sikerült elérni a részleges cukorbetegség-remissziót, ami korábban elképzelhetetlen volt.

A kutatók figyelmeztetnek: ez a módszer nem mindenkinek való – például inzulint használó pácienseknél hipoglikémiát okozhat, ezért kizárólag orvosi felügyelet mellett végezhető. Terhesek, szoptatók és evészavaros betegek számára tilos.