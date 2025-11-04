Oroszlán lépett közbe, hogy megmentse a vemhes hiénát a vadkutyáktól

Lenyűgöző jeleneteket mutat be a legújabb David Attenborough-film, amely Kingdom címmel debütál. A természetfilm egy különleges pillanatot is megörökít: egy oroszlán közbelép, és megment egy vemhes hiénát a vadkutyák támadásától – írja a BBC.

David Attenborough-film: oroszlán mentett meg egy vemhes hiénát a vadkutyáktól (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A sorozat öt éven keresztül követi négy ragadozó család – oroszlánok, hiénák, vadkutyák és leopárdok – életét Zambiában, a Luangwa-völgy vadregényes tájain. A nézők ritkán látott viselkedéseket figyelhetnek meg: egy hiéna például ellop egy zsákmányt a vadkutyáktól, majd elrejti azt a víz alá, hogy elrejtse szagát riválisai elől.

„Ilyen forgatókönyvet sosem tudtunk volna írni – csak a természet képes erre” – mondta Mike Gunton, a sorozat vezető producere.

Drámai és megható pillanatok az új David Attenborough-filmben

A Kingdom nemcsak gyönyörű, hanem megrázó jeleneteket is tartalmaz. A dokumentumfilmben láthatjuk, ahogy orvvadászok csapdái, brutális támadások és területi harcok fenyegetik az állatok életét. Ugyanakkor meghitt pillanatokat is bemutat: például ötnapos oroszlánkölykök nyitják ki először a szemüket, vagy egy vadkutyafalka kimenti társát egy krokodil szájából.

A történetek mögött a Zambia Carnivore Programme természetvédelmi szervezet dolgozik, amely az orvvadászat visszaszorításán és az állatok védelmén munkálkodik. A forgatások során a tudósok értékes adatokat gyűjtöttek az élőhelyekről, az állatok mozgásáról, táplálkozásáról és szaporodásáról is.

A film egyik legmegrendítőbb jelenetében egy vadkutya tér vissza falkájához, miután elveszítette egyik lábát egy dróthurokban. A falkája mégis befogadja, eteti és segíti a vadászatok során.

A Kingdom – akárcsak a korábbi David Attenborough-filmek – arra hívja fel a figyelmet, milyen törékeny egyensúlyban élnek ezek az állatok, és mennyire fontos megvédenünk őket. A sorozat készítői szerint bár a kihívások óriásiak, a természetvédelem sosem reménytelen.

99 éves lett David Attenborough

Májusban ünnepelte 99. születésnapját David Attenborough. Neve összeforrt a természettel, de pályafutása üzleti szempontból is figyelemre méltó. A természettudós, dokumentumfilmes, és a BBC ikonikus arcának karrierje több mint hetven éve indult, és mára elképesztő összegeket keres minden egyes képernyőn töltött percéért.