demencia

Drámai számok érkeztek, ez még sosem volt vezető halálok

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ausztráliában sokkoló fordulat történt az egészségügyi statisztikákban. A demencia először vált az ország vezető halálokává, és a friss adatok alapján különösen a nőket érinti súlyosan a betegség.
Az ausztrál statisztikai hivatal (ABS) legújabb jelentése szerint 2024-ben több mint 17 500 ember halálát okozta a demencia, így ezzel megelőzte a korábban évtizedeken át első helyen szereplő szívbetegségeket is. A demencia aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, miközben más vezető halálokok előfordulása csökkent - tájékoztat az MTI.

demencia
A demencia először vált Ausztrália vezető halálokává
Fotó: Unsplash

A demencia a gondolkodás és a memória rosszabbodását, fokozatos elbutulást jelent.

A demencia előretörése: miért ekkora a növekedés?

Lauren Moran, az ABS halálozási statisztikákért felelős igazgatója szerint az emberek ma tovább élnek, így többen érik el azt az életkort, amikor nagyobb a demencia kialakulásának kockázata. A betegség különösen a nőket sújtja: 

az elhunytak 62,4 százaléka nő volt

ami összefügg azzal, hogy a nők átlagosan hosszabb életre számíthatnak.

A statisztikákból az is kiderült, hogy 2006-ban még 6550 demenciával összefüggő halálozást regisztráltak, 

ez a szám 2024-re több mint 160 %-kal nőtt.

Ezzel párhuzamosan a szívbetegség okozta halálozások aránya majdnem 30 %-kal csökkent ugyanebben az időszakban.

A tavaly demenciában elhunytak több mint 68 %-a 75 év feletti volt. Míg a nők körében 2016 óta ez a vezető halálok, addig a férfiaknál továbbra is a szívkoszorúér-betegségek állnak az első helyen.

Demencia: a jövő egyik legnagyobb egészségügyi kihívása

Az ország egészségügyi intézetének becslése szerint 

2065-re több mint egymillió demenciával élő ember lehet Ausztráliában.

 A betegek száma folyamatos emelkedést mutat, ami hatalmas terhet jelent majd az egészségügyi és szociális ellátórendszer számára.

Az új kutatások szerint az agy egészsége megőrizhető egy egyszerű, mindennapi szokással. Ez az egyszerű módszer nemcsak örömöt okoz, hanem mérhetően hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez.

Egy egyszerű vérvizsgálat a közeljövőben segíthet feltérképezni, kinél nagyobb az esély a szellemi leépülésre. A kutatók szerint a demencia kockázata már évekkel a tünetek előtt felismerhető, ha figyeljük a vérben található troponin szintjét.

