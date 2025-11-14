Drámai számok érkeztek, ez még sosem volt vezető halálok

Az ausztrál statisztikai hivatal (ABS) legújabb jelentése szerint 2024-ben több mint 17 500 ember halálát okozta a demencia, így ezzel megelőzte a korábban évtizedeken át első helyen szereplő szívbetegségeket is. A demencia aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, miközben más vezető halálokok előfordulása csökkent - tájékoztat az MTI.

A demencia először vált Ausztrália vezető halálokává

Fotó: Unsplash

A demencia előretörése: miért ekkora a növekedés?

Lauren Moran, az ABS halálozási statisztikákért felelős igazgatója szerint az emberek ma tovább élnek, így többen érik el azt az életkort, amikor nagyobb a demencia kialakulásának kockázata. A betegség különösen a nőket sújtja:

az elhunytak 62,4 százaléka nő volt,

ami összefügg azzal, hogy a nők átlagosan hosszabb életre számíthatnak.

A statisztikákból az is kiderült, hogy 2006-ban még 6550 demenciával összefüggő halálozást regisztráltak,

ez a szám 2024-re több mint 160 %-kal nőtt.

Ezzel párhuzamosan a szívbetegség okozta halálozások aránya majdnem 30 %-kal csökkent ugyanebben az időszakban.

A tavaly demenciában elhunytak több mint 68 %-a 75 év feletti volt. Míg a nők körében 2016 óta ez a vezető halálok, addig a férfiaknál továbbra is a szívkoszorúér-betegségek állnak az első helyen.

Demencia: a jövő egyik legnagyobb egészségügyi kihívása

Az ország egészségügyi intézetének becslése szerint

2065-re több mint egymillió demenciával élő ember lehet Ausztráliában.

A betegek száma folyamatos emelkedést mutat, ami hatalmas terhet jelent majd az egészségügyi és szociális ellátórendszer számára.

