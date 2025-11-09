Titkos jel a vérben, ami előre megmutathatja a demencia kockázatát — ne hagyd figyelmen kívül!

Egy friss, több mint 25 éven át tartó brit kutatás szerint azoknál, akiknél a vérben magasabb volt a troponin nevű fehérje szintje, később jóval nagyobb eséllyel alakult ki demencia kockázata. A troponin a szívizom sérülésének korai jelzője — és még az enyhe, tünetmentes szívkárosodás is hosszú távon befolyásolhatja az agy vérellátását és működését – írja a Focus.

Demencia kockázata — vérvizsgálattal évekkel korábban kimutatható a szellemi leépülés veszélye Fotó:Illlusztráció/Unplash

A University College London kutatói közel 6000, 45–69 év közötti résztvevőt vizsgáltak évtizedeken át.A megfigyelések szerint minden troponin-szint megduplázódás 10 százalékkal növelte a demencia kialakulásának valószínűségét, míg a legmagasabb értékeknél ez az arány 38 százalék volt.

A vérvizsgálat már középkorban is figyelmeztethet a demencia kockázatára

A vizsgálat alapján a vérvizsgálat demencia ellen kulcsfontosságú lehet a jövőben. Az enyhén megemelkedett troponinszint arra utal, hogy a szívizomban apró, ismétlődő sérülések történnek — ezek idővel rontják az agy vérellátását. Az MRI-vizsgálatok is ezt erősítették meg: a magas troponin-szinttel rendelkezőknél kisebb volt az agy térfogata, különösen a memóriáért felelős hippocampus régióban.

A különbség nem volt elhanyagolható: a kutatók szerint ez akár három évnyi „extra agyi öregedést” is jelenthet.

A szív egészsége a memória kulcsa

A kutatás vezetője, Eric Brunner professzor szerint „a szív egészsége és a memória állapota elválaszthatatlanul összefügg”.Akik középkorban odafigyelnek a vérnyomásra, a testsúlyra, a koleszterinre és rendszeresen mozognak, azok nemcsak a szívüket, hanem az agyukat is védik.

A troponin-szint ellenőrzése a jövőben része lehet a demencia kockázata korai szűrésének — hasonlóan ahhoz, ahogy ma a koleszterin vagy vércukor vizsgálata rutinszerű.

Hogyan előzhető meg a korai agyi hanyatlás?

A szakértők szerint a legfontosabb megelőző lépések:

vérnyomás és koleszterin rendszeres mérése,

napi testmozgás,

dohányzás elhagyása,

kiegyensúlyozott étrend és stresszkezelés.

Ezekkel nemcsak a szív egészsége és memória őrizhető meg, de a demencia kockázata is jelentősen csökkenthető.