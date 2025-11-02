Hihetetlen áttörés! Ez lehet a demencia ellenszere

A New York Postban megjelentek alapján, több mint 10 800, 70 év feletti résztvevőt vizsgáló kutatás szerint azok, akik rendszeresen hallgatnak zenét, 39%-kal kisebb eséllyel betegednek meg demencia miatt, mint azok, akik csak ritkán vagy soha nem élnek ezzel a kikapcsolódási formával.
A kutatók emellett azt is megállapították, hogy a zenével aktív kapcsolatban élők:
- 17%-kal ritkábban tapasztalnak memóriazavarokat és gondolkodási problémákat
- jobban teljesítenek a mindennapi emlékek felidézését igénylő feladatokban
- hosszabb távon kognitív előnyökre tehetnek szert
A demencia ellen is hat a zenehallgatás
A tanulmány egy másik fontos megállapítása, hogy azok, akik hangszeren játszanak, 35%-kal alacsonyabb demenciakockázattal néznek szembe.
A kettő együtt még erőteljesebben működik: a zenehallgatás és a hangszeres játék kombinációja 33%-kal csökkenti a demencia, és 22%-kal a kognitív hanyatlás esélyét.
Korábbi vizsgálatok is rámutattak:
- a zene lassíthatja a tünetek romlását demenciával élőknél
- javíthatja a kommunikációt és az emlékezőképességet
- egész életen át ható agyvédő tényezőként működhet
A zenélés mellé egészséges szokások is kellenek
Bár a demencia jelenleg nem gyógyítható, a szakértők szerint több életmódbeli tényező is segíthet a kockázat csökkentésében:
- rendszeres testmozgás
- dohányzás mellőzése
- alkoholfogyasztás mérséklése
- kiegyensúlyozott táplálkozás
- halláskárosodás kezelése
Minél több örömöt lel a zenében, annál jobban tesz az agyának — most és a jövőben is.
