Hihetetlen áttörés! Ez lehet a demencia ellenszere

Az új kutatások szerint az agy egészsége megőrizhető egy egyszerű, mindennapi szokással. A zenehallgatás nemcsak örömöt okoz, hanem mérhetően hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez.
A New York Postban megjelentek alapján, több mint 10 800, 70 év feletti résztvevőt vizsgáló kutatás szerint azok, akik rendszeresen hallgatnak zenét, 39%-kal kisebb eséllyel betegednek meg demencia miatt, mint azok, akik csak ritkán vagy soha nem élnek ezzel a kikapcsolódási formával.

agy, demencia
A kedvenc dalai segíthetnek megelőzni a demencia kockázatát (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

A kutatók emellett azt is megállapították, hogy a zenével aktív kapcsolatban élők:

  • 17%-kal ritkábban tapasztalnak memóriazavarokat és gondolkodási problémákat
  • jobban teljesítenek a mindennapi emlékek felidézését igénylő feladatokban
  • hosszabb távon kognitív előnyökre tehetnek szert

A demencia ellen is hat a zenehallgatás

A tanulmány egy másik fontos megállapítása, hogy azok, akik hangszeren játszanak, 35%-kal alacsonyabb demenciakockázattal néznek szembe.
A kettő együtt még erőteljesebben működik: a zenehallgatás és a hangszeres játék kombinációja 33%-kal csökkenti a demencia, és 22%-kal a kognitív hanyatlás esélyét.

Korábbi vizsgálatok is rámutattak:

  • a zene lassíthatja a tünetek romlását demenciával élőknél
  • javíthatja a kommunikációt és az emlékezőképességet
  • egész életen át ható agyvédő tényezőként működhet

A zenélés mellé egészséges szokások is kellenek

Bár a demencia jelenleg nem gyógyítható, a szakértők szerint több életmódbeli tényező is segíthet a kockázat csökkentésében:

Minél több örömöt lel a zenében, annál jobban tesz az agyának — most és a jövőben is.

