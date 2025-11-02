Hihetetlen áttörés! Ez lehet a demencia ellenszere

A New York Postban megjelentek alapján, több mint 10 800, 70 év feletti résztvevőt vizsgáló kutatás szerint azok, akik rendszeresen hallgatnak zenét, 39%-kal kisebb eséllyel betegednek meg demencia miatt, mint azok, akik csak ritkán vagy soha nem élnek ezzel a kikapcsolódási formával.

A kedvenc dalai segíthetnek megelőzni a demencia kockázatát (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A kutatók emellett azt is megállapították, hogy a zenével aktív kapcsolatban élők:

17%-kal ritkábban tapasztalnak memóriazavarokat és gondolkodási problémákat

jobban teljesítenek a mindennapi emlékek felidézését igénylő feladatokban

hosszabb távon kognitív előnyökre tehetnek szert

A demencia ellen is hat a zenehallgatás

A tanulmány egy másik fontos megállapítása, hogy azok, akik hangszeren játszanak, 35%-kal alacsonyabb demenciakockázattal néznek szembe.

A kettő együtt még erőteljesebben működik: a zenehallgatás és a hangszeres játék kombinációja 33%-kal csökkenti a demencia, és 22%-kal a kognitív hanyatlás esélyét.

Korábbi vizsgálatok is rámutattak:

a zene lassíthatja a tünetek romlását demenciával élőknél

javíthatja a kommunikációt és az emlékezőképességet

egész életen át ható agyvédő tényezőként működhet

A zenélés mellé egészséges szokások is kellenek

Bár a demencia jelenleg nem gyógyítható, a szakértők szerint több életmódbeli tényező is segíthet a kockázat csökkentésében:

rendszeres testmozgás

dohányzás mellőzése

alkoholfogyasztás mérséklése

kiegyensúlyozott táplálkozás

halláskárosodás kezelése

Minél több örömöt lel a zenében, annál jobban tesz az agyának — most és a jövőben is.

Demenciával kapcsolatos cikkeinket az Origo.hu felületén találja.