Hihetetlen, de igaz: a denevérek testéből zöld fény árad éjjel!

A denevér az egyik legrejtélyesebb éjszakai állat, és most újabb titka derült ki. Az Egyesült Államokban a Georgia Egyetem kutatói igazolták, hogy bizonyos világító denevérfajok UV-fény hatására kísértetiesen zölden ragyognak. A felfedezés szerint a sötétben világító élőlények közé immár több denevérfaj is tartozik - számol be a Science Alert.

Tudósok vizsgálják, miért világítanak a denevérek a sötétben

Fotó: Unsplash

A kutatás során hat különböző denevérfaj hatvan példányát vizsgálták meg – köztük a nagy barna denevért (Eptesicus fuscus), a keleti vörös denevért (Lasiurus borealis) és a brazil szabadfarkú denevért (Tadarida brasiliensis). Mindegyik példány kibocsátott zöldes fényt, miután UV-fény érte a testét.

A kutatók szerint, ha minden denevér ugyanúgy világít, akkor a fény nem segíthet a fajtársak felismerésében vagy a párválasztásban. Valószínűbb, hogy az evolúció során egykor hasznos jelenség volt, de mára csak egy biológiai maradvány maradt.

„Az adatok arra utalnak, hogy ez a tulajdonság közös őstől származik, és nem önállóan alakult ki” – magyarázta Steven Castleberry, a Georgia Egyetem vadbiológusa.

A tudósok egyelőre azt sem tudják biztosan, hogy az éjszakai állatok környezetében elegendő fény van-e ahhoz, hogy ez a zöld derengés egyáltalán észlelhető legyen. Mivel a jelenség a szárnyakon és a végtagokon jelentkezik – vagyis repülés közben is látható részeken –, további természetkutatás szükséges annak megértéséhez, hogy a fénylésnek van-e bármilyen viselkedésbeli funkciója.

A kutatók a következő lépésként élő denevéreket szeretnének vizsgálni, hogy megtudják, hogyan látnak a denevérek éjszaka, és vajon érzékelik-e saját különös zöld fényüket.

Ezért alszanak fejjel lefelé a denevérek

A denevérek éjszakai életmódjuk mellett egy másik, sokakat megdöbbentő tulajdonságukról is ismertek: gyakran fejjel lefelé lógnak, amikor megpihennek. A jelenség mögött bonyolult biológiai és evolúciós tényezők húzódnak, amelyek évmilliók során formálták ezeket a különleges élőlényeket. Részletek az Origo oldalán olashatók.