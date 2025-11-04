Elhunyt Diane Ladd – a filmvilág egyik utolsó igazi dívája távozott

Diane Ladd 1935-ben született a Mississippi állambeli Meridianben, és már gyerekkorától tudta, hogy a színpadon a helye. Az 1950-es években New Yorkba költözött, ahol táncosként és modellként dolgozott, miközben method actinget tanult. Off-Broadway-debütálása Tennessee Williams Orpheusz alászáll című darabjában történt — itt ismerte meg első férjét, Bruce Dernt.

A képen Diane Ladd, a háromszoros Oscar-jelölt színésznő látható, aki több mint hét évtizeden átívelő karrierjével a klasszikus Hollywood egyik utolsó legendája volt Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az igazi sikert az Alice már nem lakik itt (rendezte: Martin Scorsese) és a Veszett a világ (rendezte: David Lynch) hozta meg, ekkor vált a hollywoodi filmvilág egyik legerősebb női karakterformálójává.

Oscar-jelölések és közös munka lányával, Laura Dernnel

Diane Ladd és lánya, Laura Dern több filmben is együtt szerepeltek — a Veszett a világ című filmben például anya és lánya játszották egymás ellentétpárjait. Az alakítás Oscar-jelölést hozott Ladd számára.

A Rózsa és tövis című drámában mindketten az Amerikai Filmakadémia jelöltjei lettek, ami ritka anya-lánya teljesítmény Hollywoodban. Az HBO Megvilágosultam című sorozatában ismét együtt dolgoztak, amit a kritikusok is méltattak.

Diane Ladd utolsó évei és búcsúja

2023-ban közös memoárt adtak ki Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love címmel, amely a kettőjük közötti bensőséges beszélgetéseket örökítette meg. A könyv a gyógyulásról és az összetartozásról szólt — orvosa ugyanis sétákat javasolt Diane Laddnek a betegsége után, ezekből születtek a történetek.

Laura Dern így emlékezett meg róla: „Ő egyszerűen a valaha volt legnagyobb színésznő.”

Diane Ladd több mint 120 produkcióban játszott, köztük a Kínai negyed és a Joy című filmekben. Háromszor jelölték Emmy-díjra, Golden Globe- és BAFTA-díjat is nyert, 2010-ben pedig Bruce Dernnel és lányával együtt kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán.

