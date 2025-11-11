P. Diddy így él a börtönben: már azt is tudni, mit dolgozik

Hírlevél

1 órája
A szexuális bűncselekmények miatt elítélt zenei producer, Sean „Diddy” Combs, azaz P. Diddy drog- és alkoholfüggőség-kezelő programban vesz részt. P. Diddy ezzel akár egy évvel is lerövidítheti börtönbüntetését.
A korábban a hiphop egyik legnagyobb alakjaként ünnepelt P. Diddy jelenleg a Fort Dix-i szövetségi börtönben tölti büntetését New Jersey államban, miután kétrendbeli prostitúcióval kapcsolatos bűncselekményben találták bűnösnek. Az ítélet szerint 50 hónap szabadságvesztésre ítélték, amelyből 14 hónapot már letöltött – írja a Daily Mail.

P. Diddy Sean Combs rappert az esküdtszék bűnösnek találta július 2-án 2 ellene felhozott vádpontban (kétrendbeli nőkkel szembeni prostitúciós bűncselekményben).
P. Diddy – Sean Combs 
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

P. Diddy példamutatóan viselkedik a börtönben

A rapper ügyvédje, Juda Engelmayer megerősítette, hogy Combs részt vesz az úgynevezett Residential Drug Abuse Programban (RDAP), amely a szövetségi börtönök drogrehabilitációs programja. Elmondása szerint az egykori sztár „elkötelezett a józanság, a gyógyulás és a példamutatás mellett”, jelenleg pedig a börtön kápolnai könyvtárában dolgozik. 

Sikeres programteljesítés esetén Diddy akár 2027-ben szabadulhat, ám öt évig még felügyelet alatt marad, rendszeres drogtesztekkel és mentális kezeléssel kiegészítve.

A bíróság korábban megállapította, hogy Combs éveken át manipulálta, bántalmazta és megalázta női partnereit, köztük korábbi barátnőjét, Cassie Venturát, akit drogos, prostituáltakat is bevonó orgiákra kényszerített. A zenész a tárgyaláson bocsánatot kért, „szégyenletesnek és betegnek” nevezve viselkedését.

Combs jelenleg kilenc másik rabbal osztozik celláján, és újraindította saját börtönprogramját, a „Free Game with Diddy” nevű oktatási kezdeményezést, amely vállalkozási és önfejlesztő készségeket tanít a raboknak.

Lefotózták a börtönben

P. Diddyt nemrégen először kapták lencsevégre a börtönben. A képeken látható, hogy P. Diddy arcán a szakáll teljesen ősz, és a haja is ezüstös árnyalatú lett. 

 

