Csendben mocorog valami P. Diddy körül – a börtön sem menti meg attól, ami közeleg

P. Diddy az ünnepek alatt a Bankroll Bosses nevű csoporttal együtt több ezer dollár értékben vásárolt extra ételt a börtönbüféből, hogy azokat szétosszák a rabok között – írja a New York Post.

P. Diddy

Fotó: AFP/AFP or licensors

Újabb vád P. Diddy ellen

A „jótékonysági akció” során a fogvatartottak rögtönzött eszközökkel – például saját igazolványkártyájukkal – darabolták fel az alapanyagokat, majd két nap alatt készítették el az ünnepi menüt.

A hálaadás arról szól, hogy mindenki kapjon enni. Az emberek ilyenkor különösen magányosak”

– üzente P. Diddy a sajtón keresztül.

Miközben Combs a börtönben próbálja „megváltani” magát, a külvilágban újabb és újabb súlyos vádak merülnek fel vele kapcsolatban. A legsokkolóbb bizonyíték még 2024-ben került elő: egy hotel biztonsági kamerája brutális felvételt rögzített, amelyen P. Diddy az akkori barátnőjét, Cassie Venturát veri és rugdossa egy Los Angeles-i szállodában. A videón a rapper csak egy törölközőben rohan a nő után, földre rántja, többször belerúg, majd a hajánál fogva hurcolja vissza a szobába.

Ezzel párhuzamosan több nő is azt állítja, hogy Combs szexuális aktusokra kényszerítette őket, illetve rendszeresen tartott úgynevezett „freak-off” orgiapartikat, amelyekhez fiatal nőket szerveztek be.

A Los Angeles megyei sheriff hivatal új szexuális zaklatási ügyben indított vizsgálatot. Egy zenei producer azt állítja, hogy P. Diddy egy alkalommal maszturbált a néhai Notorious B.I.G. egyik ingére, majd rákényszerítette, hogy orálisan kielégítse.

P. Diddy jogi csapata minden vádat „alaptalan, rágalmazó spekulációnak” nevez, és azt ígéri, az igazságot a bíróságon fogják bizonyítani.

A látszat ellenére azonban a rapmogul helyzete egyre szorultabb, és miközben a börtönben a rabok jótevőjeként próbálja pozicionálni magát, a külvilágban egyre nagyobb botrányok érik utol.

Lerövidítheti a büntetését

P. Diddy a börtönben drog- és alkoholfüggőség-kezelő programban vesz részt, ezzel akár egy évvel is lerövidítheti börtönbüntetését.

Lefotózták a börtönben

P. Diddyt nemrégen először kapták lencsevégre a börtönben. A képeken látható, hogy P. Diddy arcán a szakáll teljesen ősz, és a haja is ezüstös árnyalatú lett.