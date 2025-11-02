Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

Az egykor luxusban élő világsztár, P. Diddy, vagyis Sean Combs otthona most a börtön. A rapperről először készültek képek azóta, hogy tavaly szeptemberben letartóztatták – írja a Page Six.

P. Diddy felismerhetetlenné torzult a börtönben Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A TMZ által közölt fotókon a rapper narancssárga sapkát és sötétkék kabátot visel, miközben a New Jersey állambeli FCI Fort Dix börtönben töltötte szabadidejét a hideg novemberi időben. A képeken látható, hogy P. Diddy arcán a szakáll teljesen ősz, és a haja is ezüstös árnyalatú lett.

A 55 éves zenészt négy év és két hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek találták két rendbeli prostitúcióra való felbujtás vádjában.

A legfrissebb információk szerint P. Diddy szabadulásának várható dátuma 2028. május 8. A sztárt a tárgyalása idején New Yorkban tartották fogva, majd ítélete után helyezték át a New Jersey-i szövetségi börtönbe.

Diddy in prison all smiles lol via @tmz_tv pic.twitter.com/P5YWxRZfPL — streetaddictz.net (@streetaddictz) November 2, 2025

Könnyek között kérte áldozatai bocsánatát a rapper

A világhírű rapper és énekes, P. Diddy 50 hónap börtönbüntetést kapott, miután a bíróság bűnösnek találta a prostitúcióval kapcsolatos ügyekben. Sean „Diddy” Combsot bűnösnek mondták ki abban, hogy nőket – köztük Cassandra Venturát és egy „Jane” néven azonosított nőt – valamint férfi szexmunkásokat szállíttatott az Egyesült Államokon belül, prostitúció céljából.

P. Diddy exbarátnője megszülte harmadik gyermekét

A rapper elsődleges vádlója exbarátnője, Cassie volt: ő leplezte le először P. Diddy erőszakos oldalát, majd mögé állva több százan vállalták, hogy ellenük is súlyos, erőszakos bűncselekményeket követett el a rapper. A most 38 éves Cassandra Ventura 19 éves volt, amikor P. Diddy barátnője volt. Az énenesnő azóta már családot alapított, tavasszal született meg harmadik gyereke férjétől, Alex Fine-tól.