Kalóriadeficitet tart? Vigyázzon! Súlyos egészségügyi veszélyei lehetnek

A táplálkozási szakértő, Mila Maszlennikova elmondta, hogy az alacsony kalóriatartalmú diéta akkor okoz problémát, ha a napi bevitelt több mint 20%-kal csökkentjük a szükséges mennyiséghez képest. Ilyenkor felborul a tápanyagok egyensúlya, és a szervezet nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, illetve energiához. A stressz- és szorongásszint megemelkedik, miközben a bőr, a haj és a körmök állapota is romolhat – számol be az Iz.

Diéta alatt fontos a vitaminok és ásványi anyagok pótlása

Fotó: Unsplash

A túlzott diéta hatása a testre és az elmére

Maszlennikova szerint a kalóriamegvonás következtében nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészség is sérül. A tartós tápanyaghiány csökkenti a koncentrációt és az energiaszintet, miközben a szervezet „spóroló üzemmódba” kapcsol, ami lelassíthatja az anyagcserét. Ez hosszú távon akár a fogyás megállásához is vezethet.

