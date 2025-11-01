Kalóriadeficitet tart? Vigyázzon! Súlyos egészségügyi veszélyei lehetnek

A táplálkozási szakértő, Mila Maszlennikova elmondta, hogy az alacsony kalóriatartalmú diéta akkor okoz problémát, ha a napi bevitelt több mint 20%-kal csökkentjük a szükséges mennyiséghez képest. Ilyenkor felborul a tápanyagok egyensúlya, és a szervezet nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, illetve energiához. A stressz- és szorongásszint megemelkedik, miközben a bőr, a haj és a körmök állapota is romolhat – számol be az Iz.
A túlzott diéta hatása a testre és az elmére
Maszlennikova szerint a kalóriamegvonás következtében nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészség is sérül. A tartós tápanyaghiány csökkenti a koncentrációt és az energiaszintet, miközben a szervezet „spóroló üzemmódba” kapcsol, ami lelassíthatja az anyagcserét. Ez hosszú távon akár a fogyás megállásához is vezethet.
A szakértő azt javasolja, hogy a kalóriabevitelt legfeljebb 4–20%-kal mérsékeljük, a pontos értéket pedig a Mifflin–St Jeor-képlettel érdemes kiszámítani, amely figyelembe veszi a testtömeget, a magasságot, a kort és a fizikai aktivitás szintjét. Az egészséges fogyás kulcsa nem a szélsőséges megszorítás, hanem a kiegyensúlyozott, tápanyagdús étrend és a rendszeres mozgás.