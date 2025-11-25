158 éves találmány, amely átírta a háborút történelmét

Hírlevél

31 perce
1867-ben szabadalmaztatta a fekete lőpornál kétszer erősebb robbanószert Alfred Nobel. Ebben a cikkben a dinamitra és annak feltalálójára emlékezünk.
tűzijátékKínábanAlfred Nobellőpordetonáció

Az első robbanószerként ismert anyag a fekete lőpor volt, amelyet a középkorban tűzijátékként alkalmaztak Kínában. A háborúk történetének nagy fordítója Alfred Nobel volt, aki a dinamittal a korábbiaknál kétszer nagyobb hatású detonációt idézett elő.

dinamit
Alfred Nobel: a dinamit atyja. Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Kínában már Krisztus előtt felfedezték a lőport, azonban inkább szórakoztatási célokra használták fel. Később azonban Kr. u. 1000 körül a csatatéren is alkalmazni kezdték, majd tőlük átvették az arabok és végül az európaiak is. A robbanószerek ezután gyors fejlődésnek indultak, már nem csak a csatatereken találkozhattak velük, hanem különböző merényletek alkalmával is.

 Többek között ilyen volt a "lőporos merényletként" elhíresült incidens is, amikor Guy Fawkes és társai 1605 novemberében az angol parlamentet szerették volna felrobbantani, amiért korlátozták a felekezetük jogait. 

Az merényletet azonban ideje előtt lekapcsolták, a benne résztvevőket pedig kivégezték.

A dinamit feltalálása

A robbanószerek történetében az igazi áttörés a 19. században valósult meg. Alfred Nobel svéd vegyész már az 1840-es évektől végzett kísérleteket a lőpornál erősebb robbanásra képes anyagokkal. Igyekezett nitroglicerint adni a lőporhoz, amellyel kétszeres robbanóerőt adott a keveréknek.

This photograph shows 40 mm grenades CART-CRPT NS explosive amunition on display during the inauguration of the 24th edition of the global exhibition for internal state security - MILIPOL PARIS 2025, at the Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte exhibition centre in Villepinte, suburb of Paris on November 18, 2025. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Mai harcászatban alkalmazott dinamitok. Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Érdekességek

A kísérletek roppant veszélyesek voltak, mivel a nitroglicerin egy rendkívül instabil és robbanásveszélyes anyag. A tesztek során több halálos áldozattal járó baleset is történt. 

A halottak között volt Alfred Nobel öccse, Emil és egy régi barátja is. 

Ezután Nobel igyekezett a robbanóanyag előállítása a lehető legveszélytelenebb legyen. A továbblépést a véletlennek köszönhette: amikor a nitroglicerin egy alkalommal kiborult, kovaföld itta fel. Ezután ezzel stabilizálta a keveréket. 

Találmányát, a dinamitot (A dinamit szó eredete a görög „δύναμις” (dýnamis) szóból származik, amely erőt vagy hatalmat jelent.), 1867-ben szabadalmaztatta.

Tévhitek

Nobel a dinamitot eredetileg nem katonai célokra, hanem ipari felhasználásra készítette. Az anyag az építkezéseken és bányászati munkák során vált általánosan alkalmazottá, azonban a hadsereg is hamar felfedezte magának. 

A dinamittal világhírűvé vált vegyész nevét mára a Nobel-díjról ismerjük.

 A tudományos élet legnívósabb elismerését Nobel 1895 novemberében írt végrendeletében alapította meg, a díjat először 1901-ben adták át. A díj a fizika, kémia, orvostudomány és irodalom terén ismeri el a leginnovatívabb kutatókat és alkotókat, de a világ békéjéért küzdők erőfeszítéseit is jutalmazza. A díj több mint 120 éves története alatt számos magyar származású tudós nyerte el a legnagyobb presztízsű tudományos elismerést. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket a találmányról, ami megváltoztatta a háborúk arcát. További ehhez hasonló cikkek pedig a Múlt-kor oldalán olvashatóak.

 

