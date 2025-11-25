158 éves találmány, amely átírta a háborút történelmét

Az első robbanószerként ismert anyag a fekete lőpor volt, amelyet a középkorban tűzijátékként alkalmaztak Kínában. A háborúk történetének nagy fordítója Alfred Nobel volt, aki a dinamittal a korábbiaknál kétszer nagyobb hatású detonációt idézett elő.

Alfred Nobel: a dinamit atyja. Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Kínában már Krisztus előtt felfedezték a lőport, azonban inkább szórakoztatási célokra használták fel. Később azonban Kr. u. 1000 körül a csatatéren is alkalmazni kezdték, majd tőlük átvették az arabok és végül az európaiak is. A robbanószerek ezután gyors fejlődésnek indultak, már nem csak a csatatereken találkozhattak velük, hanem különböző merényletek alkalmával is.

Többek között ilyen volt a "lőporos merényletként" elhíresült incidens is, amikor Guy Fawkes és társai 1605 novemberében az angol parlamentet szerették volna felrobbantani, amiért korlátozták a felekezetük jogait.

Az merényletet azonban ideje előtt lekapcsolták, a benne résztvevőket pedig kivégezték.

A dinamit feltalálása

A robbanószerek történetében az igazi áttörés a 19. században valósult meg. Alfred Nobel svéd vegyész már az 1840-es évektől végzett kísérleteket a lőpornál erősebb robbanásra képes anyagokkal. Igyekezett nitroglicerint adni a lőporhoz, amellyel kétszeres robbanóerőt adott a keveréknek.

Mai harcászatban alkalmazott dinamitok. Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Érdekességek

A kísérletek roppant veszélyesek voltak, mivel a nitroglicerin egy rendkívül instabil és robbanásveszélyes anyag. A tesztek során több halálos áldozattal járó baleset is történt.

A halottak között volt Alfred Nobel öccse, Emil és egy régi barátja is.

Ezután Nobel igyekezett a robbanóanyag előállítása a lehető legveszélytelenebb legyen. A továbblépést a véletlennek köszönhette: amikor a nitroglicerin egy alkalommal kiborult, kovaföld itta fel. Ezután ezzel stabilizálta a keveréket.

Tévhitek

Nobel a dinamitot eredetileg nem katonai célokra, hanem ipari felhasználásra készítette. Az anyag az építkezéseken és bányászati munkák során vált általánosan alkalmazottá, azonban a hadsereg is hamar felfedezte magának.

A dinamittal világhírűvé vált vegyész nevét mára a Nobel-díjról ismerjük.

A tudományos élet legnívósabb elismerését Nobel 1895 novemberében írt végrendeletében alapította meg, a díjat először 1901-ben adták át. A díj a fizika, kémia, orvostudomány és irodalom terén ismeri el a leginnovatívabb kutatókat és alkotókat, de a világ békéjéért küzdők erőfeszítéseit is jutalmazza. A díj több mint 120 éves története alatt számos magyar származású tudós nyerte el a legnagyobb presztízsű tudományos elismerést. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket a találmányról, ami megváltoztatta a háborúk arcát. További ehhez hasonló cikkek pedig a Múlt-kor oldalán olvashatóak.