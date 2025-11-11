Hihetetlen felvétel: vadkutya kapott el egy fiatal cápát Ausztráliában

Ritka pillanatot örökített meg egy horgász Ausztráliában: egy dingó a sekély vízben elragadott egy fiatal cápát a tengerparton, miközben a férfi éppen visszaengedte volna a zsákmányt a vízbe - írja a Daily Mail.

Dingó, a szájával a cápával - Fotó: Képernyőkép

Ethan Clarke a queenslandi partoknál fekvő K’gari szigeten – korábbi nevén Fraser Islanden – horgászott, amikor a különös jelenet történt.

Clarke elmondása szerint a sziget keleti partján, Eurongtól északra egy fiatal cetcápát fogott, amelyet két sikertelen próbálkozás után igyekezett szabadon engedni.

Mielőtt azonban a kis cápa visszatalálhatott volna a mélyebb vízbe, egy dingó rohant elő a homokos partról, és villámgyorsan kitépte a ragadozót a hullámok közül.

Ekkor a férfi előkapta a telefonját, és rögzítette a jelenetet, amely pillanatok alatt elterjedt az interneten.

Így vadászta le a dingó a cápát:

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a K’gari szigetén élő dingók vad, kiszámíthatatlan állatok, amelyeket nem szabad etetni, és a turistáknak kerülniük kell a velük való közvetlen érintkezést.

A szigeten élő dingók csúcsragadozónak számítanak, és rendszeresen vadásznak az erdős, dűnés és tengerparti területeken.

A szakemberek szerint a dingók rendkívül alkalmazkodóképes állatok, étrendjükben főként kisebb emlősök – például vallabi kenguruk és oposszumok –, madarak, hüllők és elpusztult halak szerepelnek. Az esetet rögzítő videó nem sokkal az után került napvilágra, hogy Queensland partjainál, Moreton Island közelében több száz cápát figyeltek meg a sekély vízben, amelyeket hatalmas, csaliként mozgó halrajok vonzottak a parthoz.

Fiúra is támadt már dingó

Az Origo még 2023-ban számolt be egy esetről, amikor egy kisfiút megharapott és a víz felé rángatott egy dingó egy ausztrál strandon, kevesebb mint két héttel azután, hogy a parkőrök elaltattak egy másik állatot, amiért az turistákat támadott meg.

A futók sincsenek biztonságban

Szintén 2023-ban írtunk arról, hogy a vadvédelmi hatóságok megölték annak a dingófalkának a vezérét, amely rátámadt egy ausztrál futóra.