Zelenszkij megszólalt: ezt mondta a kiszivárgott béketervről

A diplomácia új szakaszába léphet az ukrajnai konfliktus, miután Volodimir Zelenszkij hivatalosan is megkapta azt az amerikai tervezetet, amely az Egyesült Államok szerint esélyt teremthet a fegyveres konfliktus lezárására. Az elnöki hivatal közlése alapján a dokumentum olyan kiindulópontokat tartalmaz, amelyekre Washington egy új béketerv felépítését alapozná, és amelyek a jelenlegi helyzetben a tárgyalások felgyorsítását célozzák.

Zelenszkij kézhez kapta az amerikai tervezetet, amely a diplomácia felgyorsítását célozza

Fotó: Francesco Militello Mirto / NurPhoto/AFP

Zelenszkij várhatóan a következő napokban személyesen egyeztet Donald Trumppal a háború diplomáciai lezárásához szükséges feltételekről. A közlemény szerint az ukrán vezető ismertette azokat az alapelveket, amelyeket az ukrán társadalom nem hajlandó feladni, ugyanakkor jelezte: Kijev nyitott arra, hogy az amerikai tervezet egyes pontjait közösen finomítsák. A tárgyalások jelenlegi szakasza ezért inkább egy keret kialakításáról szól, semmint kész megállapodásról.

Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy a javaslat nem került elutasításra, de Ukrajnának létfontosságú, hogy az esetleges kompromisszum „méltó véget” biztosítson a háborúnak.

Korábban több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy Zelenszkij már egyeztetett amerikai tábornokokkal, akik állítólag Trump új békekoncepciójának vázlatát mutatták be neki. Ez is arra utal, hogy az amerikai fél fokozni kívánja a diplomáciai nyomást, és minél hamarabb konkrét eredményeket szeretne látni a folyamatban – írja a Strana.