Egy ruhaválasztás miatt robbant ki a Disneyland-botrány – mindenki erről az anyukáról beszél

A Disneyland botrány középpontjában egy Jennifer nevű fiatal anyuka áll, aki TikTok-videóiban szívesen mutatja meg sportos alakját és merész öltözködését. Most azonban a vidámpark látogatói közül sokan felháborodtak, amikor meglátták, miben érkezett – írja a DailyStar.

A Disneyland botrány során az anyuka kihívó ruhája megosztotta a közönséget — sokak szerint nem való gyerekek közé, mások viszont védelmébe vették a nőt Fotó: SERAP AYDIN / ANADOLU

A nő rózsaszín, testhez simuló, rövid kezeslábasban (playsuitban) jelent meg a parkban, ami kiemelte formás alakját, ugyanakkor jól látszott, hogy nem viselt alatta melltartót. Fején Minnie egér füles fejpántot viselt, hozzá illő masnival, és mosolyogva pózolt a Disney-kastély előtt. A videó pillanatok alatt vírusként terjedt a közösségi oldalakon.

Közösségi vita a Disneyland botrány körül

Míg sok követője dicsérte báját és önbizalmát, mások szerint ez a megjelenés nem való gyerekek közé. Többen azt írták, hogy a ruhája „nem megfelelő” egy családi helyszínhez, és azt tanácsolták neki, hogy takarja el magát.

Mások viszont védelmükbe vették az anyukát, mondván: a mai világban mindenkinek joga van kifejezni önmagát – még akkor is, ha ez valakinek sok. A Disneyland botrány így hamar túlmutatott egyetlen ruhán: sokan a női test szabadságáról és az öltözködési normák kettősségéről kezdtek vitázni.

A videó azóta is rengeteg reakciót gyűjt, és újra fellángolt a kérdés: meddig tart a merészség, és hol kezdődik a provokáció? A képeket az anyukáról ide kattintva nézheti meg.

