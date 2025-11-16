Hatalmas botrány: 37 embert vádoltak meg a halálos diszkótűz miatt

A diszkótűz tragédiája, amely márciusban 63 ember halálát okozta, hónapokkal a történtek után is mély sebeket hagyott Észak-Macedóniában. Szkopjéban több ezren gyűltek össze, hogy a november 19-én kezdődő tárgyalás előtt hallassák hangjukat, és nyomást gyakoroljanak a hatóságokra - tájékoztat a Reuters.

A Kocani diszkótűz után hónapokkal is tömeg követeli a felelősök elszámoltatását

Fotó: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

Mi okozhatta a diszkótűz gyors terjedését?

A Kocani éjszakai klubban tartott koncert közben a keletkezett tűz percek alatt terjedt szét a tetőszerkezeten, miután a pirotechnikai eszközök szikrái lángra lobbantották a gyúlékony borítást. A klub engedély nélkül működött, és mindössze egyetlen kijárat állt rendelkezésre, ami tömegpánikot és súlyos tragédiát okozott.

Családtagok és barátok százai követelnek igazságot a tragikus tűzesetben elhunytakért

Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU

Az áldozatok hozzátartozói feketébe öltözve, szeretteik fényképével a kezükben vonultak a tömeg élén. A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy 37 vádlott ellen csak most indul eljárás, és attól tartanak, hogy végül nem történik felelősségre vonás.

A tragédia miatt indított büntetőeljárás első tárgyalása november 19-én kezdődik. A tüntetők remélik, hogy a bíróság nem hagyja, hogy a felelősök kibújjanak a következmények alól, és végre lezárulhat egy fájdalmas fejezet az ország történetében.

