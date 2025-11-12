Szinte minden megállt: a Dominikai áramszünet megbénította a fővárost

Kedden váratlanul leállt a Dominikai Köztársaság teljes villamosenergia-hálózata, ami az egész országot érintő, ritka mértékű áramszünetet eredményezett. A Dominikai áramszünet idején a városokban és falvakban is megszűnt az áramellátás, a forgalom megbénult, és a lakosság tehetetlenül figyelte, ahogy az ország sötétségbe borul.

A közlekedési rendszer, beleértve a Santo Domingó-i metrót és az elektromos felvonókat, szintén leállt. Az utasokat evakuálták, néhányan pedig kénytelenek voltak a sínek mentén gyalog folytatni útjukat. A CBS News információi szerint a kórházak és nagyobb intézmények generátorokra támaszkodtak, de a legtöbb otthon és kisebb üzlet teljes áramkimaradást szenvedett el.

A helyi lakosok a közösségi médiában osztották meg a helyzet súlyosságát, sokan arról számoltak be, hogy a délutáni csúcsforgalomban sem közlekedni, sem dolgozni nem tudtak.

Mi okozta a Dominikai áramszünetet?

A dominikai hatóságok szerint a villamosenergia-hálózat átviteli rendszerében keletkezett hiba okozta a teljes áramszünetet. A San Pedro de Macorís és a Quisqueya erőmű termelőegységei egymás után álltak le, ami láncreakciót indított el más erőművekben is. A Dominikai Villamosenergia-átviteli Vállalat közleménye szerint a probléma a hálózati stabilitás összeomlásához vezetett, de a pontos okot még vizsgálják.

Meddig tart az áramszünet a Dominikai Köztársaságban?

A hatóságok egyelőre nem tudtak pontos időt mondani arra, mikor áll helyre teljesen az áramellátás. Bár néhány térségben már sikerült újraindítani a szolgáltatást, a főváros több negyede továbbra is sötétben van. A kormány azt ígérte, hogy fokozatosan helyreállítják a rendszert, de a korábbi hetek 10 órás kimaradásai alapján ez akár hosszabb folyamat is lehet.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a Dominikai Köztársaság energiaellátása elsősorban kőolajra és földgázra épül, kisebb részben pedig megújuló forrásokra. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzottan függ az elavult infrastruktúrától és a karbantartás hiányától, ami könnyen újabb dominikai áramszünetekhez vezethet a jövőben is.

