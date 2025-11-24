Sztrókot kapott Mr. és Mrs. Smith sztárja – azonnal kórházba szállították

Donald Glover elmondta: egy louisianai koncert után erős fejfájással küzdött, majd Houstonban kórházba került, ahol az orvos közölte vele, hogy sztrókja volt – közölte a CNN.

Donald Glover

Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Glover felismerése

Az énekes-színészt a nehéz időszak fontos dologra ébresztette rá.

Mindenkinek két élete van, a második azzal kezdődik, hogy rádöbbensz, van egy

– mondta Donald Glover.

A sztár korábban csak annyit jelentett be, hogy a The New World turnéja 2024-ben leáll, de akkor nem árulta el a konkrét okokat, csupán általános „betegségre” hivatkozott.

Sztrók ellen brokkolival

Jelentős előrelépést jelenthet az agyi érkatasztrófa elleni küzdelemben egy, a brokkoliból kivont természetes vegyület.

A szem, mint árulkodó jel

Egy kutatás szerint a sztrók kockázata már egyszerű szemvizsgálattal is előrejelezhető.