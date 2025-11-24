Hírlevél

Rendkívüli!

Donald Glover

Sztrókot kapott Mr. és Mrs. Smith sztárja – azonnal kórházba szállították

Donald Glover, alias Childish Gambino, a Los Angeles-i Camp Flog Gnaw fesztiválon közölte rajongóival, hogy tavaly sztrókot kapott. A Mr. és Mrs. Smith sztárja akkor lemondta a koncertturnéját emiatt.
Donald Glover elmondta: egy louisianai koncert után erős fejfájással küzdött, majd Houstonban kórházba került, ahol az orvos közölte vele, hogy sztrókja volt – közölte a CNN

Donald Glover – Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Glover 
Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Glover felismerése

Az énekes-színészt a nehéz időszak fontos dologra ébresztette rá. 

Mindenkinek két élete van, a második azzal kezdődik, hogy rádöbbensz, van egy

– mondta Donald Glover. 
A sztár korábban csak annyit jelentett be, hogy a The New World turnéja 2024-ben leáll, de akkor nem árulta el a konkrét okokat, csupán általános „betegségre” hivatkozott.  

Sztrók ellen brokkolival

Jelentős előrelépést jelenthet az agyi érkatasztrófa elleni küzdelemben egy, a brokkoliból kivont természetes vegyület.

A szem, mint árulkodó jel

Egy kutatás szerint a sztrók kockázata már egyszerű szemvizsgálattal is előrejelezhető

 

