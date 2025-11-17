Hírlevél

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

Donald Trump

Friss részletek Trump egészségi állapotáról

Az amerikai elnök büszkén számolt be legutóbbi orvosi vizsgálatáról, amely során MRI-t is készítettek róla. Bár az eredmény kiváló volt, Donald Trump maga sem tudta megmondani, pontosan melyik testrésze lett vizsgálva.
Donald TrumpelnökAmerikai Egyesült Államokvizsgálatorvos

Donald Trump péntek este, az Air Force One fedélzetén beszélt újságíróknak legfrissebb egészségügyi ellenőrzéséről.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungarys purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Amerikai Egyesült Államok elnökének elmondása szerint az MRI eredménye a legjobb, amit az orvos valaha látott. Ám amikor arról kérdezték, hogy az agyát, a szívét vagy más szervét vizsgálták, Trump nem tudott konkrét választ adni: „Tudja, fogalmam sincs, mit elemeztek, de amikor elvégeznek egy vizsgálatot, utána azt mondták, olyan jó eredményt kaptam, mint még soha” – örvendezett.

Donald Trump remek fizikai állapotban van

Mindezek ellenére a Fehér Ház elutasította, hogy részletes információkat szolgáltasson a vizsgálat orvosi képeiről – írja a Focus

A nyilvánosság nem kapott hitelt érdemlő adatot arról, hogy pontosan mely testrészt szkennelték az elnöknek – ugyanakkor a sajtóban megjelent beszámolók szerint a vizsgálat arra utal, hogy Donald Trump rendkívül jó fizikai állapotban van. 

Szakértők felhívják a figyelmet, hogy az MRI vizsgálat ritkán része egy rutinszerű orvosi ellenőrzésnek. Orvosok általában olyan konkrét panaszok esetén írják elő, amikor részletes, finom képi információkra van szükség – például az agy, a gerinc, a szív, az erek vagy az ízületek vizsgálatához.

Donald Trump perel

A közvéleményt ugyanakkor ennél sokkal jobban foglalkoztatja, hogy Trump óriási perre készül a BBC ellen. A brit közszolgálati csatorna úgy vágta meg az elnök 2021. január 6-án elmondott beszédét, mintha erőszakra buzdította volna a Capitolium ostromlóit. Az államfő 5 milliárd dollárra akarja beperelni a BBC-t.

 

