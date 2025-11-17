Friss részletek Trump egészségi állapotáról

Donald Trump péntek este, az Air Force One fedélzetén beszélt újságíróknak legfrissebb egészségügyi ellenőrzéséről.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Amerikai Egyesült Államok elnökének elmondása szerint az MRI eredménye a legjobb, amit az orvos valaha látott. Ám amikor arról kérdezték, hogy az agyát, a szívét vagy más szervét vizsgálták, Trump nem tudott konkrét választ adni: „Tudja, fogalmam sincs, mit elemeztek, de amikor elvégeznek egy vizsgálatot, utána azt mondták, olyan jó eredményt kaptam, mint még soha” – örvendezett.

Donald Trump remek fizikai állapotban van

Mindezek ellenére a Fehér Ház elutasította, hogy részletes információkat szolgáltasson a vizsgálat orvosi képeiről – írja a Focus.

A nyilvánosság nem kapott hitelt érdemlő adatot arról, hogy pontosan mely testrészt szkennelték az elnöknek – ugyanakkor a sajtóban megjelent beszámolók szerint a vizsgálat arra utal, hogy Donald Trump rendkívül jó fizikai állapotban van.

Szakértők felhívják a figyelmet, hogy az MRI vizsgálat ritkán része egy rutinszerű orvosi ellenőrzésnek. Orvosok általában olyan konkrét panaszok esetén írják elő, amikor részletes, finom képi információkra van szükség – például az agy, a gerinc, a szív, az erek vagy az ízületek vizsgálatához.

Donald Trump perel

A közvéleményt ugyanakkor ennél sokkal jobban foglalkoztatja, hogy Trump óriási perre készül a BBC ellen. A brit közszolgálati csatorna úgy vágta meg az elnök 2021. január 6-án elmondott beszédét, mintha erőszakra buzdította volna a Capitolium ostromlóit. Az államfő 5 milliárd dollárra akarja beperelni a BBC-t.