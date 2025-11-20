Eldőlt az ukrán területek sorsa! Itt a mindent megváltoztató béketerv

Hírlevél

Tegnap, 11:59
Olvasási idő: 4 perc
A brit The Telegraph értesülései szerint egy új amerikai béketerv azt javasolja, hogy Oroszország „bérleti díjat” fizessen Ukrajnának a Donbász feletti ellenőrzésért. A lap forrásai szerint a konstrukció célja, hogy a felek jogilag is kezelhető megoldást találjanak a háború egyik legkényesebb kérdésére.
UkrajnabéketervOroszország

A tervről szóló jelentés szerint a béketerv egyik kulcseleme a Donbász kérdéséhez kapcsolódó kompenzáció, amelyet Oroszország fizetne Ukrajnának. A források úgy írták le a mechanizmust, mint „pénz a földért”, vagyis olyan megoldást, amelyben pénzügyi ellentételezés járna azért, hogy Ukrajna jelenleg nem fér hozzá a terület ásványkincsekben gazdag részeihez.

Donbász: amerikai béketerv szerint „bérleti díjat” fizetne Oroszország Ukrajnának
Donbász: amerikai béketerv szerint „bérleti díjat” fizetne Oroszország Ukrajnának Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA


A The Telegraph cikke nem közöl pontos összeget, és a javaslat megfogalmazása sem ismert részleteiben, de diplomáciai körökben úgy vélik, hogy a konstrukció hosszú távú megállapodás alapja lehet.

A cikk szerint a béketerv célja nemcsak gazdasági jellegű: politikai szempontból is megoldást kínálna Ukrajna számára, amelynek alkotmánya nem engedi meg, hogy a kormány népszavazás nélkül lemondjon a Donbászról. A javaslat ezért úgy kezeli a helyzetet, hogy Ukrajna területként továbbra is megtartaná a Donbászt, miközben de facto orosz ellenőrzés alatt maradna – a béketerv ezzel kettős keretet kínál a konfliktus kezelésére.

Miért fontos a béketerv Kijev számára?

A The Telegraph értesülései szerint a javasolt „bérleti megállapodás” lehetővé tenné, hogy Kijev elkerülje a politikailag rendkívül kockázatos népszavazást a Donbász sorsáról. A béketerv így kettős célt szolgálna: egyrészt anyagi kompenzációt nyújtana, másrészt biztosítaná, hogy Ukrajna jogilag ne veszítse el végleg a területet.

Diplomáciai források arra is rámutatnak, hogy a megoldás egyfajta átmeneti formula lenne, amelyet a felek később akár újabb tárgyalások alapjává tehetnek. A béketerv ennek megfelelően több ország támogatására számít, miközben a részletek kidolgozása még zajlik.

 

