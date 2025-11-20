Döbbenetes új részletek a béketervről: ezt kapja Oroszország Trumptól

A tárgyalások hátterét ismerő források szerint a Donbász kulcsfontosságú elemként szerepel Donald Trump új béketervében, amelyet az Egyesült Államok közvetít Kijev felé. A Bloomberg értesülései alapján a tervezet olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek radikális irányváltást jelentenének az eddigi amerikai politikához képest, és komoly vitákat váltottak ki az ukrán vezetésben.

A Donbász átadását is tartalmazza Trump új béketervének tervezete – szankciók feloldása is felmerült

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

A kiszivárgott pontok között szerepel, hogy az ukrán félnek területi engedményt kellene tennie a Donbász tekintetében, valamint fel kellene oldania a Moszkvával szembeni szankciók egy részét. A javaslat emellett a háború során elkövetett orosz háborús bűnök vizsgálatainak lezárását is kilátásba helyezi, ami korábban tabunak számított Kijevben.

A tárgyalási folyamatra jelentős amerikai nyomás nehezedik, és a beszámolók szerint Volodimir Zelenszkij már jelezte, hogy Washington részéről egyre határozottabb elvárások érkeznek a béketerv megfontolására. A béketerv ugyanakkor politikailag rendkívül kockázatos: az ukrán közvéleményben továbbra is erős az ellenállás bármilyen területi engedmény gondolatával szemben, és a háború folytatásának vagy lezárásának dilemmája egyre élesebben megosztja az országot.

Eközben nem világos, hogy a szankciók feloldása kizárólag az amerikai intézkedésekre vonatkozna-e, vagy az európai szankciók esetében is elvárna némi rugalmasságot Washington.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a béketerv tervezetének több eleme – például a vizsgálatok lezárása – nem csupán Ukrajnában, hanem a nemzetközi szervezetekben is komoly ellenállást válthat ki. Mindez arról tanúskodik, hogy a diplomáciai tér szűkül, és a konfliktus új szakaszába léphet.